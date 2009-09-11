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Murat Soydan'ın eşinden tartışılacak açıklamalar

Geçirdiği ameliyat sonucu bir ay yoğun bakımda kalacak olan Murat Soydan'ın eşinden çok tartışılacak açıklamalar geldi.

11 Eylül 2009 03:00

AORT yırtılması teşhisiyle ameliyat olan aktör Murat Soydan, bir ay yoğun bakımda kalacak

Kusma, mide bulantısı ve bel ağrısı şikâyetiyle 8 Eylül’de Bahçelievler Hizmet Hastanesi’ne kaldırılan ve aort damarı yırtılması teşhisi konularak ameliyata alınan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Murat Soydan (69) yoğun bakımda. Riskli bir ameliyat geçirdiği için bir ay yoğun bakımda tutulacağı açıklanan Soydan için dün Hizmet Hastanesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hizmet Hastanesi Başhekimi Osman Akalın, Soydan’ın eşi Uğur Gül ile çocukları Ali ve Mehveş’in yanı sıra yakın dostları Ümit Efekan ve Cihat Tamer de katıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kaya Süzer başka bir ameliyatta olduğu için onun adına açıklama yapan Başhekim Akalın, “Murat Bey’in bilinci açık. Hatta sabah kendisine ‘Santra çizgisinden geri döndünüz’ diye espri yaptım. Murat Bey de ‘Aman hocam aramızda kalsın’ dedi ve güldük. Keyfi yerinde” dedi.

Soydan’ın başından hiç ayrılmayan eşi Uğur Gül, “Eşimin son 4 ayda sürekli tansiyonunu ölçüyordum. Çünkü kendisi çok stresliydi. Eşim 4 aydan beri TRT’nin Ayrılık dizisinden parasını almaya çalışıyor. Her gün yaptığı telefon konuşmalarına şahit oldum. İnsanları çalıştırıp da, parasını ödememek ne anlama geliyor?
Maddi durumumuz çok şükür iyi ama otel odalarında ölen oyuncuları çok iyi anlıyorum. Bu stres, üzüntü onu tetiklemiş olabilir. Son telefon konuşmalarından sonra kalp ağrısı yaşamaya başlamıştı” diye konuştu.

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