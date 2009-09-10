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Murat Soydan yoğun bakımda

Türk Sineması'nın Murat Soydan'ı önceki gece rahatsızlandıktan sonra acil olarak Bahçelievler Hizmet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

10 Eylül 2009 03:00

Kelebek'te yer alan habere göre, hastane yetkilileri, ünlü sanatçının aort rahatsızlığı sonucu hastaneye getirildiği ve yoğun bakımda her türlü müdehalenin yapıldığını söylediler.

Geçtiğimiz günlerde aynı rahatsızlığı yaşayan Aykut Oray gibi yoğun bakımda bulunan sinemanın ünlü oyuncunun eşi başından ayrılmıyor.

Murat Soydan'ın yakın arkadaşı yönetmen Ümit Efekan ise, "Gece yarısı rahatsızlığını öğrendik ve üzüldük. Şu an kimseyle görüştürülmüyor. Yakın dostları olarak sağlık durumunu takip ediyoruz, doktorların tedavisi sürüyor, 20 gün yoğun bakımda kalacağını söylediler. Allah kötü bir durum göstermesin, hepimiz kendisi için dua ediyoruz. Türk Sineması'na büyük emeği olan Murat Soydan'a acil şifa dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.  

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