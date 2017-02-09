Murat Sevinç’in öğrencileri: Hakikat, sevgi ve saygınlık ihraç edilemez

686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 330 akademisyenden birisi olan Murat Sevinç’in Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencileri ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Sevinç’in “Sevgi ve saygınlığı hükme bağlayacak bir hukuk normu yoktur; hakikat, sevgi ve saygınlık ihraç edilemez” sözleri hatırlatıldı ve şunlar ifade edildi:

07.02.2017 tarihli 686 sayılı KHK ile 330’u akademisyen olmak üzere 4 bin 464 memur görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen akademisyenler arasında, Boğaziçi Üniversitesi’nde de ders veren, çok değerli Anayasa Hukuku hocamız Murat Sevinç de bulunuyor.

Bir süredir devam eden ve sonuncusu Murat Hoca’mızın işinden ve çok sevdiği fakültesinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan bu ihraçlar, ortada suç ya da suçlu dahi olmadan “tehlikeli akademisyen” söylemini üreterek yüzlerce akademisyeni işsiz bırakmaktadır. Bu gidişat, ülkedeki akademik ortama ağır bir darbe ve bilimsel gelişmeyi binbir emekle ayakta tutan hocalarımıza karşı yapılan haksız ve dayanaksız bir müdahaleden başka bir şey değildir. Akademiyi, özgür düşünce ve bilgi üretimi ortamını katledenler, Türkiye’yi büyük bir uçuruma sürüklemektedir. Bugün, bitmek bilmeyen savaşların karşısında barıştan, yaşamdan, insanlık onurundan ve adil bir düzenden yana olan hocalarımız teker teker aramızdan alınmaktadır. Hocalarımızın daha iyi, daha adil, daha barışçıl Türkiye’ye dair talepleri, bu ülkede bir arada yaşayabilmenin yanı sıra özgür düşünce ve bilgi üretebilmenin teminatıdır.

Murat Sevinç, üniversitedeki ilk yılımızdan itibaren bizlere her zaman bütün farklılıklarımızla var olabileceğimiz bir dünyaya inanmamız ve böyle bir dünya için çabalamamız gerektiği bilincini aşılayan hocalarımızdan biridir. Bütün derslerini bu anlayışla sürdürmüş ve bizlere bu anlayışı hayatlarımıza aktarabilmemiz için en güzel örneği yine kendisi teşkil etmiştir. Murat Hoca’nın öğrencileri olarak bizler, üniversite yıllarımız boyunca birbirimizi dinleyebilmenin, toplumsal uzlaşmanın ve bunun teminatı olan anayasanın ülke siyaseti için ne denli önemli olduğunu; hukukun üstünlüğünün ne demek olduğunu, güçler ayrılığına dayanan bu demokratik ilkenin aşınması durumunda bir ülkenin neleri kaybedebileceğini öğrendik.

Bizler, öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Murat Sevinç’in her zaman yanındayız; onun akademik ve insani mirasına sahip çıkıyoruz. Kendisinin de söylediği gibi, “Sevgi ve saygınlığı hükme bağlayacak bir hukuk normu yoktur; hakikat, sevgi ve saygınlık ihraç edilemez.”

Murat Sevinç’in Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğrencileri

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2013 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2014 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2015 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası