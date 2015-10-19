Murat Sancak'a saldırıda suçlananlar gaspçıları işaret etti

Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a silahlı saldırıyla ilgili emniyette ifade veren gizli tanık, tetikçi olarak iki kişinin adını verdi. O iki ‘tetikçi’ ise mahkemede, görüntülerdeki kişilerin otomobil gaspından cezaevinde bulunan başka iki kişi olduklarını iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Murat Sancak’a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 6 kişi, Büyükçekmece Adliyesi’ne gönderildi.

“Ya evdeyim ya başka yerde”

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi’nde bir de gizli tanık ifadesi alındı. Soruşturma savcısı şüphelilerin birini serbest bıraktıktan sonra, F.S., R.Y., S.B.O., T.Ü ve Z.Y.’yi, “Silahlı örgüte üye olmak” ve “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanmaları talebiyle 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Mahkeme T.Ü.’nün tutuklanmasına karar verdi.

Gizli tanığın, eski özel harekât polisi Z.Y.’nin talimatıyla saldırıda ateş eden iki kişiden biri olarak adını verdiği F.S., mahkemede kendisini şöyle savundu:

“Eylemi gerçekleştiren aracın şoförü olduğum iddiası var. Olayın meydana geldiği tarihte muhtemelen evdeydim, belki başka bir yerdeydim. Ama kesinlikle olay yerinde değildim. Fotoğrafta ben olduğum iddia edilen şahıs O.K.’dir. Fotoğraflardan O.K. olduğu belli olmaktadır. O.K. ve ‘Hüsam’ lakaplı şahsın bu işi gerçekleştirdiğine dair söylentiler vardır.”

“Nezarette bana itiraf etti”

Saldırıyı gerçekleştiren ikinci kişi olarak adı verilen T.Ü. ise, şöyle ifade verdi:

“7-8 gün önce H.Ç.’nin evindeydim. Operasyon yapıldı ve gözaltına alındık. Bu sürede H.Ç. bana, kendisinin bir silahlı saldırı olayına katıldığını, yanlışlıkla arabalar benzediğinden başka bir araca saldırı düzenlediklerini emniyet görevlilerine söylediğini ama kendisine inanmadıklarını anlattı. ‘Beni değil seni alacaklar’ dedi. Daha fazla ayrıntı vermedi.”

"Gözlüğüm diktörtgen”

Mahkemece adli kontrol şartı ile bırakılan ve haftada iki gün karakola giderek imza vermesi gereken S.B.O. da suçlamaları reddetti. Şoförlük yaptığını söyleyen 26 yaşındaki S.B.O., mahkeme ifadesinde şunları söyledi:

“20 yıldır aynı mahallede otururum. Mahalledeki Yılmazlar Otopark’a O.K. ve H.Ç. de gelip gider. Bir defa kulak misafiri oldum. Hayal meyal hatırladığım kadarıyla O.K. ve H.Ç.’nin bir araç kurşunlama olayına karıştıkları söyleniyordu. Kime gerçekleştirdiklerine yönelik bir şey söylenmiyordu. Fotoğraflarda aracı kullanan şahıs ben değilim. Aracı kullanan H.Ç.’dir. Bu şahıs sakal bırakmıştır, fiziken bana benzemektedir. Dikkatle bakılırsa benim gözlüğüm dikdörtgen, onunki karedir. Alt kısımda görünen şahıs O.K.’dir.”