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Murat Sabuncu kimdir?

Sabuncu, Dündar yerine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti

05 Kasım 2016 02:52

Mesleki kariyerine ilk olarak Milliyet gazetesinin Ekonomi Servisi'ni yöneterek başlayan Murat Sabuncu, daha sonraki yıllarda Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir

Sabuncu, SKY Türk 360 uzun süre TMSF'ye devredilmeden önce önce haftalık ve günlük programlar yapmıştır. Sabuncu, bir dönem T24’te de yazmıştı.

Olağanüstü hâl (OHAL) devam ettiği sürece Türkiye’ye dönmeme kararı alan Can Dündar'ın ayrılmasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazetenin Genel Yayın Koordinatörü olan Murat Sabuncu getirildi.

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