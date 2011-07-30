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Spor

Murat Özaydınlı'ya Bucaspor maçı sorulmuş

F.Bahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı’nın, Aziz Yıldırım’ın şikeyle suçlandığı maçlarla ilgili sorgulandığı belirtildi.

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike operasyonunun 3. dalgası kapsamında gözaltına alınan, ardından da serbest bırakılan F.Bahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı’nın, Aziz Yıldırım’ın şikeyle suçlandığı maçlarla ilgili sorgulandığı belirtildi. Özaydınlı’nın Fenerbahçe’nin 5-3 kazandığı Bucaspor maçı öncesi Aziz Yıldırım’la yaptığı telefon konuşmasında, ”Durumlar nasıl gidiyor?” dediği dinlemeye takıldı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Özaydınlı’nın Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maç öncesi de Karabüksporlu futbolcu Anthony Seriç’e şike için ulaşmaya çalıştığının da tespit edildiği öne sürüldü. Murat Özaydınlı’nın Fenerbahçe’nin 90+4’te attığı golle 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçının devre arasında Aziz Yıldırım’la birlikte hakem odasını basması ile ilgili de sorgulanacağı belirtildi. PFDK, hakem odası baskını ile ilgili Yıldırım’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, Özaydınlı’ya ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.  Bu cezalar itiraz üzerine Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmıştı.



7.5 saat sorgulandı


Murat Özaydınlı dün sabah 08.00 sıralarında geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 7.5 saat sorgulandı. Serbest kararının ardından Özaydınlı, 16.30 sıralarında emniyetin garajından Haseki Eğitim Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Yöneticilere bir gün önceden haber verdi


Dün ifadesi alınan  F.Bahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı’nın, Emniyet’ten gelen daveti bir gün önce yönetici arkadaşlarına anlattığı öğrenildi. Özaydınlı’nın, “Polisten davet aldım. Avukatımla birlikte gelmemi istediler. Emniyete gidiyorum” dediği ifade edilirken, bu durumdan sarı lacivertli yöneticilerin hepsinin haberdar olduğu belirtildi.

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