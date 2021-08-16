Taksim'de bir kadını darbeden İBB personelinin iş akdi feshedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshettiğini duyurdu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz’da, Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdi feshedildi.

İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelin, İş Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi.

Ongun: Kadına yönelik şiddet de İBB yönetimimizin kırmızı çizgisidir

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim’de görev tanımına aykırı şekilde davranan ve bir kadına şiddet uygulayan zabıta destek birimi personelinin iş akdine son verildi. Hiçbir İBB personeli kamu hizmeti yapmanın sorumluluğu dışında hareket edemez. Kadına yönelik şiddet de İBB yönetimimizin kırmızı çizgisidir." ifadelerini kullandı.