Murat Muratoğlu: Ucuza verilen kredileri, kamu bankalarının sattığı aslında olmayan dövizlerin hepsini vatandaştan şırınga ile çekecekler!

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ayasofya için sembolik para basmasına değinerek Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin eleştiriler getirdi.

"Türkiye'nin finansal kaynak ihtiyacı için bu dönemde vergileri artırmak veya para basmak gibi yöntemleri kullanması beklenen sonucu vermez" diyen Muratoğlu, "Para basarak zenginlik elde edilseydi, herhalde her devlet sınırsız para basardı. Para, miktarı sınırlı olduğu için değerlidir… Fazlası fakirliğin tek yönlü biletidir!" dedi.

Türk Lirası'nın çok ağır darbe yediği bir ortamda özel sektörün ödemesi gereken on milyarca dolar döviz borcu olduğunu ifade eden ve, "Türkiye kredi ile büyüyen, ekonomisi döviz girişine bağımlı bir ülke" diyen Muratoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Özgürlüklerin azala azala bitmesini mi? Hukuk sisteminin çökmesini mi? Adalet meşalesinin sönmesini mi? Demokrasinin ileri gidip gözden kaybolmasını mı?

Ülke tünele girdi. Ucu fena bir yere çıkıyor… Ucuza verilen krediler var ya… Ya da kamu bankalarının sattığı aslında olmayan dövizleri… Vatandaştan şırınga ile çekecekler hepsini!

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