Murat Muratoğlu: Türkmenistan'da, İran'da, Nijerya'da, Cezayir'de doğalgaz rezervleri var, pek de zengin ülkeler sayılmazlar

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Artık cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum” sözlerine, "Biraz abarttı sanki… Oysa burası hep 50 liralık benzin alanların ülkesi… Bu yıl sadece ilk 6 ayda 20 milyar dolar cari açık verdik. Uçmamayı öğretemedik!" diye karşılık verdi.

Bugünkü yazısında Karadeniz'deki doğal gaz rezervini konu alan Muratoğlu, "Hani eksenler kayıyordu, dönem değişiyordu ya… Türkmenistan'da 12.1 trilyon metreküp, İran'da 34 trilyon metreküp, Nijerya'da 5.3 trilyon metreküp, Cezayir'de 4.5 trilyon metreküp kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri var. Pek de zengin ülkeler sayılmazlar. Romanya 8 yıldır Karadeniz'de bulduğu 750 milyar metreküp doğalgazı çıkartamadı. Bizimkiler 3 yılda çıkartacaklar. Hem de tek başına bunun için büyük yatırım yapacaklar. Sevindim valla… Tabii bulunan gaz ekonomik boyut kazanana kadar Türkiye'nin ekonomisi buharlaşıp gaz hale gelmezse, o zamana kadar dayanabilirse en önemlisi de bu sefer gerçekse… Hayırlı olsun ülkemize…" diye yazdı.

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