Murat Muratoğlu: Swap denilen nane borç da değil ki; Türkiye kolunu tefeciye kaptırdı

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Güney Kore Merkez Bankası’yla yaptığı Swap sonrasında döviz rezervinin son durumunu değerlendirdi.

“Güney Kore ile yapılan swap neticesinde 2 milyar dolar karşılığı won… Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borç olarak aktarılan 6.4 milyar dolar da var. Haliyle çıkıp “120 milyar dolar rezerve sahibiz” diye nutuk atar. Neyimize yarar?” diye soran Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “IMF bizden borç istedi” ifadesini hatırlatarak, “Onlar bize borç verdi. Seve seve kabul ettik. Sizce miting alanlarında halka seslenirken bu durumdan bahseder mi?” diye yazdı.

“Rezervin tamamı brüt… Geri ödeyeceğimiz parayı düşüp ne kadar kalıyor diye baksak 40 milyar dolar para bulmamız gerekli elimizde bir şey görebilmek için” diyen Muratoğlu devamında şunları kaydetti:

“Şöyle düşünün… Cebimizde 120 liranız var. Kredi kartına da 160 lira borçluyuz. Kaç lira paran var diye sorana 120 lira dersiniz ama… Zira o 120 lirayı kredi kartına ödeseniz bile 40 lira eksi bakiyedesiniz… Her ay da faiz ödersiniz. ‘Sıfırı tükettik’ demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli!

Swap denilen nane borç da değil ki… Değişimi yapılacak para… Verecekler aldıkları Türk Liralarını, alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını… Yabancı yatırımcı bu tabloyu görünce kaçtı. Türkiye kolunu tefeciye kaptırdı. En son dolara yıllık yüzde 6.5 faiz ödeyerek borçlandı. Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir… Biz onu çoktan kaybettik! Kendi vatandaşın bile sana güvenmiyorsa, neyi var neyi yoksa dolara yatırıyorsa, elin yabancısı niye ucuza versin parasını?"

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