Murat Muratoğlu: Pandora belgeleri ABD ve Avrupa medyasının birinci sırasında; Türkiye'de kimin umrunda?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, pandora belgelerine ilişkin yazısında " Türkiye'den 221 şirket…Amerika ve Avrupa medyasında gündemin birinci sırasında… Türkiye'de kimin umurunda?" dedi. Muratoğlu Türkiye'de ocak 2006 tarihli kararla "vergi cenneti" olarak nitelendirilen ülkelerde ticari işlem yapmak için yüzde 30 vergi koyulduğunu ifade ederek "Fakat Bakanlar Kurulu, hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna karar vermediği için 15 yıldır bu kanun uygulanamadı. Uygulanması istenmedi…" dedi.

Söz konusu belgelerde adı geçen ve yurt dışına paravan bir şirket üzerinden 105 milyon dolar kaçırdığı iddia edilen Rönesans Holding'e değinen Muratoğlu şöyle dedi:

"Türkiye'de büyük firmaların yaptığı her hamle zaten bir şekilde yasalarla uyumlu hale getirildiğinden hiçbirinin açıklama yapmak dışında bir sıkıntı yaşamayacağı aşikar…

Benim esas merak ettiğim; sarayı yapan müteahhittin parayı vergi cennetine gönderdikten sonra 105 milyon doları 'bağış' adı altında kime yolladığı"