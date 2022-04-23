Murat Muratoğlu’ndan Bakan Nebati’nin ABD ziyaretine: Dış mihrak JP Morgan haklı çıktı

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ABD ziyaretini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Nebati'nin katıldığı Yatırımcı Semineri'nin organizatörü, bizzat Erdoğan'ın suç duyurusuyla hakkında manipülasyon yapmaktan Türkiye'de soruşturma başlatılan ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'dı. Hani ‘dış mihrak’ dedikleri” hatırlatması yaptı.

Türkiye'nin net rezervlerinin eksiye düştüğünü ilk onların yazdığını; haklarında 2Banka, müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde TL satmaya dolar almaya yönlendirdi” suçlamasıyla soruşturma açıldığını hatırlatan Muratoğlu, “Üzerinden yıllar geçti. Sahi ne oldu o inceleme işi? Suçlu mu bulundu? Aklandı mı? Hiçbir sonuç açıklanmadı!” dedi.

Ardından net rezervlerin eksiye düştüğünü Financial Time’ın da yazdığını hatırlatan Muratoğlu, şunları ifade etti:

“Yani? Açıklama süsü verilmiş boş konuşmalardı hepsi… Sonuçta dış mihrak JP Morgan haklı çıktı. Para kalmamıştı. İşte Nebati görev aşkıyla bu adamlara gidip ‘bize güvenin’ deyip Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde para istiyor ya… Acaba ne düşünüyor yabancılar bu konuda? “

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