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Ekonomi

Murat Muratoğlu: Merkez Bankası yarın faiz düşürmese, gelecek ay illa düşürecek; saraydan gelen emir var

"Nereye kadar devam edecek bu faiz indirimleri? Cevabı bilen sadece Saray sakini"

17 Kasım 2021 09:11

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, faiz kararı baskısıyla artan döviz kurunun ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Muratoğlu, sanayicilerin çoğunun ciddi anlamda para kazanırken üretim kapasitesini artırmadığına dikkat çeken Muratoğlu "Önlerini göremiyorlar! Hammaddeyi kaça alacaklar? Hangi fiyattan anlaşacaklar? Dolar kuru dün 8'den 9'a fırlamış… Bugün 10'u geçip gitmiş" dedi.

Muratoğlu, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin olarak "Yarın faiz düşürmese, saraydan gelen bir emir var gelecek aya düşürecek illa… Ne fark edecek? Bu beklenti her daim döviz kurunu yukarıya doğru üfleyecek. Esas soru: Nereye kadar devam edecek bu faiz indirimleri? Cevabı bilen sadece Saray sakini… Ve onun keyfi" dedi.

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