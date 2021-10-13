Murat Muratoğlu: Kimse hata yapmıyor, her şey mükemmel ama ekonomi yan yatmış, dolar patlamış

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, doların 9 lirayı aşarak tarihi zirvesini görmesini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis'te yaptığı sunumu değerlendirerek yazısında şöyle dedi:

"Merkez Bankası Başkanı durumu öylesine anlattı ki programa harfiyen uymuşlar, yapılması gereken her şeyi yapmışlar. Yanlış yok. Kim nerede hata yapıyor? O da yok!

Kimse hata yapmıyor, Merkez Bankası programı dâhilinde süreci işletiyor, her şey mükemmel ama ekonomi yan yatmış, dolar patlamış.

Nitekim Merkez Bankası Başkanı 'dövizin yükselmesinin faiz indirimiyle ne alakası var' tadında laflar etti. Hatta bu indirimin piyasa tarafından beklendiğini, bunun sürpriz bir indirim olmadığını belirtti.

Yahu anketlere de mi bakmadı? Hiç birinde faiz indirimi hele ekonomi bu haldeyken beklenmiyordu."