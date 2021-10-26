Murat Muratoğlu: İktidar, son 1.5 ayda asgari ücretlinin cebinden 500 lira aldı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Dolar kurunun artmasının arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar ve kararlar var diyerek "belli ki bunun olmasını istiyorlar" dedi.

Muratoğlu artan Doların asgari ücretlinin cebinden para çıkmasına yol açtığına işaret ederek yazsında "Birisi cebinden 50 lira alsa kıyamet koparır, kavga çıkartırsın… Haklısın! İktidar son 1.5 ayda '341 dolarlık' asgari ücreti '290 dolara' indirerek asgari ücretlinin cebinden bile '500 lira' aldı. Yanına kâr kaldı!" dedi.