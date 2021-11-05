Murat Muratoğlu: Hükümetin elde kalan son kamu ve hazine mallarını satmayı planladığını görüyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, hükümetin 2022 bütçesini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "iktidarın 2022 yılında portföyde kalan son kamu, Hazine ve millete ait mallarını satarak nakde dönüştürmeyi planladığını görüyoruz." dedi. Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Program hedefleri arasında; kamu kurumlarına ait sosyal tesislerin özelleştirilerek satışı, Mersin-Taşucu Limanı ile 6 hidroelektrik santralin özelleştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı ve arazilerinin satışı için ilana çıkılması, yer alıyor

İktidar müteahhitleri yanında Araplar için bu Hazine varlıkları parsellenmiştir diye tahmin edebilirim ama kanıtlayamam"