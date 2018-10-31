Murat Muratoğlu: Hani verdiğin sözler hani projelerin nerede?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını hatırlattı. Eylem planının 90 gün önce açıklandığına dikkati çeken yazar, "Sahi hani yeni sistem 'hız' demekti? Projelerden hangisi bitti? Neyse ki daha 10 gün var" dedi.

"Sahi hani yeni sistem 'hız' demekti?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi 5 bin 843 gün yönettiğini, öte yandan 100 günde ülkeyi düze çıkartacağını iddia ettiğini savunan Muratoğlu, "Sahi hani yeni sistem 'hız' demekti? Projelerden hangisi bitti?" diye sordu. Muratoğlu, "İnşaatın çökeceğini ön göremedi. 'İstanbul'a kanal açılacak. Butik şehirler kurulacak. Şehirler dikey değil yatay mimari olacak. Kamuya ait atıl araziler ekonomiye kazandırılacak' vaatlerini verdi. 'Yaklaşık 16 bin konut ve işyerinin temeli atılacak. Eski statlar yıkılıp millet bahçesi yapılacak. Dokuz yeni stadın inşaatına başlanacak' diye devam etti. 90 günü bitti. Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecekti. Silikon Vadisi benzeri bilişim vadisi kurulacaktı. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri falan filan…Neyse ki daha 10 gün var" vurgusu yaptı.

Murat Muratoğlu'nun, "Hani verdiğin sözler hani projelerin nerede?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz