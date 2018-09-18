Murat Muratoğlu: Güzel kardeşim; üç milyar yüz yirmi beş milyon liralık hediye mi olur?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için, "Güzel kardeşim 500 civarında dediği 500 milyon dolar! Üç milyar yüz yirmi beş milyon liralık, sayıyla 3.125.000.000 liralık hediye mi olur?" yorumunda bulundu.

"Hani birlik beraberlik içinde dolar bozdurup kemer sıkıyorduk?"

Uçak hediye edilmeden önce Türk Hükümeti tarafından fiyat bilgisi alındığını öne süren Muratoğlu, "Biz uçağı almaya niyetlenmişiz… Fiyat sormuşuz. Katar bize hediye etmiş. Hani krizdeydik? Birlik beraberlik içinde dolar bozdurup kemer sıkıyorduk? Bu uçağın 8 tanesinin parası, Türk Hava Yolları'nın borsada komple satış fiyatı… Dört milyar dolar! " diye yazdı.

Murat Muratoğlu, "8 hediye 1 THY" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Katar Şeyhi bize 500 milyon dolarlık uçak hediye etmiş. Türkiye tamam demiş! Bari “bu çok pahalı ben böyle bir şeyi kabul edemem” diyen genç ve gururlu kız gibi naza çekseymiş…

-Bu hediyeyi kabul edemem…

-Niye, beğenmedin mi yoksa?

-Hayır, ondan değil de…

-O zaman neden?

-Çok pahalı bir şeye benziyor!

Daha pahalısı tarihte görülmedi zaten. Krallardan krallara hediyeler, ganimetler dönemine mi döndük? Güzel kardeşim 500 civarında dediği 500 milyon dolar! Türk Lirası'na vurursak üç milyar yüz yirmi beş milyon liralık, sayıyla 3.125.000.000 liralık hediye mi olur?

Hikâyenin başı daha da vahim! Biz uçağı almaya niyetlenmişiz… Fiyat sormuşuz. Katar bize hediye etmiş. Hani krizdeydik? Birlik beraberlik içinde dolar bozdurup kemer sıkıyorduk?

Bu uçağın 8 tanesinin parası, Türk Hava Yolları'nın borsada komple satış fiyatı… Dört milyar dolar! Yahu bizim böyle bir zamanda uçağa ihtiyacımız mı var fiyat soruyoruz? Hangarlarda yer, bütçede para kalmadı. Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 51 milyar liraya çıktı!

Hâlâ harcıyoruz! Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı… Maliyeti en az 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul'u kazmaya başlıyoruz.

Sonraki projede ise milyarlarca dolar değer biçilen Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yerine millet parkı yapıyoruz.

Daha yeni Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi üç ay süren yoğun bir tadilatla baştan sona yenilendi. Hâlbuki Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasından sonra o da yıkılacak! Hesap mı edilemedi? Yoksa yine birileri zengin mi edildi?"

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