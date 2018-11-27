Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yeşilay sempozyumunda; "Haramı, helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık haksızlık diye bir sorun olamaz" açıklamasını değerlendirdi. Murat Muratoğlu, "Bizde tecavüz olur ama alkol olmaz. Çocuklarla yaşlı dayılar evlendirilir ama alkole hayır… Kadın dövülür ama alkol zinhar… Rüşvet olur, kayırma olur, torpil olur, hortumculuk olur, yalan dolan olur ama alkol maazallah… Kul hakkı yeriz. Kamu malını parsel parsel yandaşa veririz. Kendimizden olmayana terörist deriz. Lakin biz haramı, helali, biliriz" dedi.

"Maaş almak, maaş vermek bile vergilere bakarsak bildiğin zina"

Tütün ve alkolden geçen yıl 47 milyar lira vergi toplandığını aktaran Murat Muratoğlu, "Sahi bu para nereye harcandı? Diyanet bu paradan nemalandı mı? Günaha vergi bağlanıyorsa, Türkiye'de cep telefonu alıp konuşmak, araba alıp kullanmak zinhar cehennemlik… Hepsinden geçtim, maaş almak, maaş vermek bile vergilere bakarsak bildiğin zina…

Aylık gelirinizin 8 bin lira brüt olduğunu farz edelim. İyi para… Brüt maaş yılda 96 bin lira. Siz aylık maaşım 8 bin lira alıyorum diye dolaşırsınız. Gerçekte 5 bin 316 aylık net alırsınız. Günahınız olarak yıllık 32 bin 208 lira vergi kesilir.

İşveren ne yapsın? Onun yatacak yeri yok. Size ayda 5 bin 316 lira net paravere bilmenin maliyeti 9800 lira… Yılda 53 bin 808 lirası gidiyor günaha… Yananı görür Allah. Görür inşallah…"

Murat Muratoğlu, Yananı görür Allah!" başlığıyla (27 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz