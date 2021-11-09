Murat Muratoğlu: 'Bir kuruş ödenmeyecek' diye bizzat Cumhurbaşkanının talimatı varken uluslararası tahkim kimden neyi tahsil edecek?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman'da gençlerle buluşması sırasında yap-işlet-devret modeline ilişkin "cebimizden bir kuruş para çıkmıyor" söylemini değerlendirdi. Muratoğlu, devletin söz konusu projelere ayırdığı kaynağı ve muhalefetin bu projelere ve Kanal İstanbul'a ilişkin "iktidara geldiğimizde bu paraları ödemeyiz" sözüne Erdoğan'ın "sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar, öğrenin bunu" cevabını vermesini hatırlatarak yazısında şöyle dedi:

"Devletin kasasından bir kuruş çıkmaz diyor ya, madem öyle neden 2022 yılında şehir hastanelerine yapılacak ödemeler için 21.6 milyar Türk Lirası, otoyollar/köprüler için 20.3 milyar Türk Lirası ve Avrasya Tüneli için de 540 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı?

'Bir kuruş ödenmeyecek' diye bizzat Cumhurbaşkanı'nın talimatı varken uluslararası tahkim kimden neyi tahsil edecek?"