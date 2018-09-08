Murat Muratoğlu: Aman güzel kardeşim ekmek fiyatları artarsa sakın un yakmayın; bu o değil!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun ekmek fiyatlarının “2 lira” olması yönündeki açıklamasını yorumladı. Muratoğlu vatandaşa seslenerek, "Aman güzel kardeşim ekmek fiyatları artarsa sakın un yakmayın. Bu o değil!" diye yazdı.

"Kömür yardımından ekmek yardımına geldik; sağ olsunlar!"

İktidarın 16 yıllık ekonomi politikaları sonucu yoksullaşıldığına dikkati çeken Yazar, "Acilen yandaş medya değişik bir çözüm üretmeli. Kelimeyi bölüp “ek” bir lira, “mek” bir lira, birlikte iki lira falan demeli. Kömür yardımından ekmek yardımına kadar geldik, sağ olsunlar!" dedi.

Murat Muratoğlu'nun "Ekmek bulamayan ejder meyvesi yesin!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Ekmeğe daha geçen ay zam gelmedi mi? Birileri “1.5 lira olamaz”demişti, oldu! Devlet Bahçeli bu duruma bozuldu. “Askıda ekmek”projesi başlattı.

Desteklediği iktidarın 16 yıllık ekonomi politikaları sonucu oluşan yoksulluğu, sadaka düzeni ile aşmaya çalıştı! Yıllar sonra MHP'nin ilk ciddi projesi ortaya çıktı.

Ekmek üreticileri federasyonunun genel başkanı ekmek fiyatlarının “2 lira” olması gerektiğini açıkladı. Nefeslen yiğidim bu yüzde 33 daha zam demek! Bu durumda sadece ekmek yemek, aile başına yılda 1.5 asgari ücrete denk.

Daha önce gramajı düşürmüşlerdi. Acilen yandaş medya değişik bir çözüm üretmeli. Kelimeyi bölüp “ek” bir lira, “mek” bir lira, birlikte iki lira falan demeli. Nitekim her seferinde işe yarıyor, nasıl olsa inanan çıkıyor!

Millet ekmek almakta zorlanıyor, memleketi yönetenler yanarlı dönerli, alevli ejderli, somonlu zencefilli yemekler yiyip saraylarda resepsiyon veriyor. İtibarda tasarruf edilmiyor.

Lakin vatandaş fakirleşerek hayali düşmanlarla savaştığına inanıyor. Aman güzel kardeşim ekmek fiyatları artarsa sakın un yakmayın. Bu o değil!

Vatandaşın aklını nasıl aldılarsa, yapılan her zam işletmelerin fırsatçılığı olarak görülüyor. İyi de un fiyatları iki katına çıktı. Mayası, suyu, elektriği, doğalgazı, işçiliği, sigortası, vergisi, kirası, kağıdı, poşeti hepsi arttı. Şimdi suç fırıncının mı?

Zira sadece ekmek değil hikaye… Ekmek bir gösterge… En dandik beyaz ekmek dışındakilerin tümü zaten iki liranın üzerinde… Bakın bakalım diğer unlu mamullere… Sabah yediğiniz açma, poğaça, küt böreği, simit kaç lira olmuş?

O kadar da dalga geçtik millet kıraathanelerindeverecekleri beleş kekle… Birden çok mantıklı gelmeye başladı. Adamlar seçim vaadi olarak sunarken belli ki bu günleri hesaplamışlardı.

Yolu, köprüyü, tüneli fırıncı küreği gibi halkın gözüne soktular, yıllarca ekmeği, bulguru, makarnayı dayadılar. Önlerine sandığı koydular… Hikâyeden başarı masalları anlattılar. Oyları topladılar. Kömür yardımından ekmek yardımına kadar geldik, sağ olsunlar!

Zam yapılmıyorsa ekmeğe, bilin ki bakanlık baskı yaptığındandır. Aman diyeyim patırtı yapmayın, millet uyanır.

Bu ülkede doların yükselişinden etkilenmeyecek tek bir ürün bile yok. Tuvalet kâğıdından, ampule kadar her şey ithal… Belki de ondandır!"