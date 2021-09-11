Murat Muratoğlu: Almanya'da müteahhit sayısı 3 bini geçmiyor, Türkiye’de 350 bin; tarlada yetişse verimli olmaz böylesine!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, kiralardaki fahiş artışların tartışıldığı şu günlerde kaleme aldığı yazısında, Türkiye’deki inşaat sektörünün içine düştüğü sıkıntılı durumu özetledi. Muratoğlu, Türkiye ile nüfusu aynı olan Almanya’daki müteahhit sayısının 3 bini geçmezken; Türkiye’de 350 bin olduğuna dikkati çektiği yazısında, “Tarlada yetişse verimli olmaz böylesine…. Alıcısı olsa dünyaya ihraç ederiz, paraya para demeyiz” dedi.

Çimentodaki fiyat artışına da değinen Muratoğlu, “Yüzde 200’e yakın zam yedi… Haliyle bu durum fiyatlara da yansıyınca neredeyse maaş ile ev almak imkansız hale geldi” diye yazdı.

İnşaatın iyi gitmesi yanında onlarca sektöre gelir kapısı açtığını; Türkiye’nin büyüme hızına ivme kattığını belirten Muratoğlu, “Bankaların faizleri artırmasıyla hikâyenin çift yönlü değiştiğini söyledi. Hem sermaye getirisi arttı hem de kredi faizleri yükseldi… İnşaata yatırım yapacağına faize koysan daha mı fazla kazanır acaba?” sorusunun doğduğuna işaret etti.

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