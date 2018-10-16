Murat Muratoğlu: 80 milyonluk ülkede 29 milyon çalışıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, TÜİK'in dün açıkladığı işsizlik rakamlarını köşesinde değerlendirdi. Yazar, 80 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin, çalışabilir nüfusunun 60 milyon 700 bin kişi, İşgücünün 32 milyon 800 bin, çalışanların ise 29 milyon 265 bin kişi olduğunu bildirdi. Muratoğlu, neredeyse 80 milyon kişiden 51 milyonun çalışmadığını kendisine bakılmayı beklediğini, işsiz sayısısının sadece yüzde 10.8'de kaldığını kaydetti.

"Kadrosuz ve geçici işçiliğin süresinin uzatıldı"

İşsizlik oranının makyajlandığını, gerçekte yüzde 18.2 olarak açıklanması gerektiğini işaret eden Murat Muratoğlu, İşsizliği düşük tutmak için kadrosuz ve geçici işçiliğin süresinin uzatıldığını, İşsizlerin geçici gelir desteği sağlamak için gerçekleştirilen Toplum Yararına Programlardan yararlanma süresinin uzatıldığını vurguladı.

"Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun işsizliği yüzde 5'e indir değil mi"

Öte yandan ekonomik krizin Ağustos ayında başladığını hatırlatan Muratoğlu, O tarihten bu yana her gün büyük bir şirketin iflas öncesi konkordato ilan ettiğini, küçüklerin ise battığını kaydetti. "Sahi işsizler sefaletten kırılırken toplanan paralar ile ne yapılır?" vurgusu yapan Muratoğlu, "Söyleyeyim, bu yoklukta cayır cayır harcanır. Bunun 11 milyar lirası kamu bankalarına sermaye olarak tanımlanır. Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun şu işsizliği yüzde 5 seviyelerine indir değil mi ama! Yakışıyor mu bize? Bunun da inanı yok, onun da olmayacak. Lakin şekil olarak güzel duracak!"dedi.

Murat Muratoğlu'nun "80 milyonluk ülkede 29 milyon çalışıyor!" Başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını buradan okuayabilirsiniz