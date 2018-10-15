Murat Muratoğlu: 3.758.000.000.000.000.000 lira vergi yetmedi; sıra İş Bankası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Kayseri'de İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunu Meclise getireceklerini, MHP'nin de destekleyeceğini açıkladı. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasını yorumlayarak "Nihayetinde sıra Atatürk'ün vasiyeti İş Bankası'na geldi. Onu da Hazine'ye devrettik mi? Tamamdır!" dedi.

Murat Muratoğlu, AKP'nin 2003 başı ile 2017 sonu arasındaki dönemde yani 15 yılda ülkedeki tüm kesimlerden, toplam 3 trilyon 758 milyar lira vergi topladığını bildirdi. Yazar, "Son 15 yılda 3 kentilyon 758 katrilyon lira vergi toplandı… Harcandı, bitti. Afiyetle yenildi. Yani efendilere 19 haneli 3.758. 000.000.000.000.000 lira vergi yetmedi. Okuyamadınız bile değil mi?" dedi.

"Türkiye 2.800. 000.000.000.000.000 lira borçlu"

Öte yandan Muratoğlu, Türkiye'nin 2002'de 130 milyar dolar olan brüt dış borcunun 467 milyar dolara yükseldiğini, ülkenin 2.800. 000.000.000.000.000 lira borçlandığını aktardı.

"Kişi başı vergi 1770 dolara yükseldi"

Gelecek vergilerin de senetle ipoteklendiğine dikkati çeken Muratoğlu, 2002 yılında kişi başı 602 dolar olan verginin 2017 sonunda kişi başına bin 770 dolara yükseldiğini yazdı. Bunların yanı sıra Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunu Meclise getireceğini açıklamasına tepki gösteren yazar, "Nihayetinde sıra Atatürk'ün vasiyeti İş Bankası'na geldi. Onu da Hazine'ye devrettik mi? Tamamdır!" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Muratoğlu, "3.758.000.000.000.000.000 lira vergi yetmedi!" başlıklı (15 Ekim 2018) yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz