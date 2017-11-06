Murat Murathanoğlu'ndan Cedi ve Furkan değerlendirmesi

NBA’e bu sene transfer olan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz için beIN Sports yorumcusu Murat Murathanoğlu, ‘’Erken gittiler, Furkan’ın Avrupa’da deneyim kazanması gerekiyor. Cedi Osman’ı, LeBron James yetersiz görüyor’’ diye konuştu.

Basketfaul sitesinde yer alan haberde beIN Sports yorumcusu Murathanoğlu’nun değerlendirmesi şöyle:

Furkan Korkmaz erken gitti. Efes'te süre alamıyordu, Banvit ile Eurocup'ta kalburüstü oyuncu olacağını gösterdi ancak Euroleague'de 2 yıl oynadıktan sonra NBA'e gitmeliydi. Eurolegue seviyesinde 25 dakika civarında süre alan bir Furkan Korkmaz, NBA'de kendisini çok daha hazır hissedebilirdi. Ayrıca Philadelphia'nın 3-4 yıldır bu kadro için yatırım yapması, hatta draft hesabıyla maçlar kaybetmiş olması sonucunda Furkan'dan önce orada çok genç bir kadro oluştu. Onlar Furkan'a göre şu an için daha hazır durumdalar. NCAA'de onbinler önünde maç oynamış olmaları dahi onlar için bir avantaj.

Onun yapması gereken şey bir Euroleague takımında 2 sezon oynayıp, ayakları yere daha sağlam basarak NBA'e dönmesi. Bunun için de en doğru formulün kendisini Obradovic gibi bir üretim ustasına teslim etmesi. 2 yıl Obradovic'le çalışan bir Furkan Korkmaz, NBA'e gittiğinde mutlaka rol ve süre alan bir oyuncu olur. Örnek mi? İşte Bogdan Bogdanovic..

''LeBron, Cedi’yi hazır görmüyor''

Cleveland bu kadar bocalarken Cedi Osman’a şans gelir diye düşünüyordum ama takımı koç Tyronn Lue değil, LeBron James yönetiyor ve o da Cleveland'a bir şampiyonluk daha yaşayarak veda etmenin peşinde. Bu nedenle de kötü de oynasa deneyimli oyuncuları destekliyor. Normalde JR Smith iyi bir sezon geçirmezken Cedi'ye şans gelmeliydi. Cedi'nin şanssızlığı iddialı ve deneyimli bir takıma gitmiş olması ve LeBron'un onu hazır görmemesi. Cedi için en hayırlısı süre alabileceği bir takıma takas olması.