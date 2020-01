Murat Kekilli: Eğer Cenab-ı Hak’tan olmak yandaşlıksa, evet yandaş müzisyenim

Uzun süredir sahnelerden uzak olan müzisyen Murat Kekilli, geçtiğimiz günlerde Adana’da bir şehidin ailesini ziyaretinde Kuran-ı Kerim okudu. “Eğer Eğer Cenab-ı Hak’tan olmayı yandaş olarak nitelendiriyorsanız evet yandaş müzisyenim” diyen Kekilli, “Bir müzisyenin inançlarının gereğini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olamaz” dedi. Gezi olaylarına da göndermede bulunan Kekilli, “Gezi’deki sanatçı arkadaşlarımızın tek bir nokta tandaslı pragmatik ve dogmatik bir şekilde aynı dili kullanmaları karsısında elbette bu milletin bayrağını yükseltecek halkını ve vatanını muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek sanatçılar da mutlaka ve mutlaka olacaktı” ifadesini kullandı.

Muhalif sanatçıların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesine de Kekilli, “Terör olaylarını siyasallaştırıp Cumhurbaşkanı’na isnad etmek hem şehitlere hem şehit yakınlarına hem vatana hem milletimize, sanat camiasına, inancımıza ve hatta Cenab-ı Hakka varana kadar ihanettir” dedi.

17-25 Aralık operasyonlarını da “Topyekûn İslam âlemini zayıf düşürme ve hatta kırma teşebbüsü” olarak değerlendiren Kekilli, “Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar yemek yedikleri kaba tükürmezler” ifadesini kullandı.

Yeni Yüzyıl'dan Esra Elönü'ye konuşan Murat Kekilli'nin açıklamaları şöyle:

Murat Kekilli gerçekten bu kadar doğal mısın yoksa rol mü yapıyorsun?



Eğer bu bir oyunsa kendi hayatımla oynuyorum.



‘Bu Akşam Ölürüm’ şarkısını 2016’da yapsaydın geçmişteki medya linçiyle karşılaşır mıydın?



Linç konusunda, geçmişten günümüze değişen bir şey olmadı. n Bazen insanların seni görmezden gelmelerini istiyorsun? Metropol dervişi gibisin... Arada görünen arada kaybolan...



Kırgın mısın insanlara?



İnsanlar değil! Onların fikirlerine yön veren, bir kısım medyadır beni inciten. Çünkü İngiliz kafasıyla düşünülemeyecek kadar ülkemi, bayrağımı ve halkımı çok sevdim.



İlk hu dönüşün ne zaman yani Allah’ı keşfin?



İnsan nerede yaşıyorsa yaşasın Allah’tan ayrı yaşayamaz. İster inansın ister inanmasın, ister kabul etsin ister etmesin zaman zaman boşluğa düşse de dönüş ancak Ona’dır. İslam alemini kırma teşebbüsü



17-25 Aralık sürecinde albümlerinden başka neyini dinlemişler? Murat Kekilli o süreçten ne anladı?



Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar yemek yedikleri kaba tükürmezler. Bu sadece siyasi bir görüşe yapılan bir darbe ve bir ihanet değildir. Bu topyekûn İslam alemini zayıf düşürme ve hatta kırma teşebbüsü idi.



Cemaat’le ilgili ilk şaşkınlığı ve hayal kırıklığını ne zaman yaşadın?



Sayın Cumhurbaşkanımız olayı detaylandırınca: Bir vatandaş olarak aziz milletimiz ne sıkıntı çekip ne düşünüyor ise ben de aynı sıkıntıları çekip aynı şeyleri düşünmeye başladım. Eli, dili, kalbi ile...



‘Katil devlet’ deme modasına uyan sanatçılar vatan sağolsun diyen sanatçıların sesini bastırıyor mu sence? Daha mı etkinler?



Esasen kitle iletişim araçlarını emir aldıkları merciler hasebiyle çok iyi kullandıklarını ve medya ile organize hareket ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yüz yılı aşkın bir süredir bu sistem bunlar tarafından bu şekilde kontrol ediliyor. Arada bir onlardan bağımsız gerçeği, iyiliği ve güzelliği anlatıp kötülükten men edenler çıktığında sesleri kısılıyor.



Müslüman’ın eleştiri dili nasıl olmalı sence?



Müslüman, bir haksızlığa maruz kaldığında önce eli ile, buna gücü yetmiyorsa dili ile buna da gücü yetmiyorsa kalbi ile karşı koymalıdır.



Hem takip edilen hem de gündem hakkında ne düşündüğü merak edilen Murat Kekilli için Türkiye’de rock müziğinden anlayan müzisyen kim? Ya da genel müzikten...



Rock müzik haksızlığa karşı bir başkaldırı ve karşı koyma ise; o zaman rock müzikten anlayan rahmetli Cem Karaca, Fikret Kızılok, Erkin Koray, Barış Manço, Düş Sokağı Sakinleri, Hasan Cihat Örter, Ersen ve Dadaşlar ve Halk müzikten anlayan Neşet Ertaş, Musa Eroğlu ve daha isimlerini sayamayacağım çok kaliteli müzisyenler var. Ve hâlâ var.



Yandaş müzisyen misin?



Eğer Cenab-ı Hak’tan olmayı yandaş olarak nitelendiriyorsanız evet yandaş müzisyenim.



İkinci Gezi olayları üzerine gazlama yapan bir ekip var önümüzdeki günler için sence ikinci gezi yaşanır mı?



Valla... Bilakis köprü yapılacak yaptırmaaaam, havaalanı yapılacak yaptırmaaaam, yerli araba yapılacak yaptırmaaaam, otoban yaptırılacak yaptırmaaaaam, uçağa binilecek bindirmeeeeem, teknoloji gelecek getirtmeeeem, velhasılı kelam helal lokma yenilecek yedirtmem! Gezi’deki sanatçı arkadaşlarımızın tek bir nokta tandaslı pragmatik ve dogmatik bir şekilde aynı dili kullanmaları karsısında elbette bu milletin bayrağını yükseltecek halkını ve vatanını muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek sanatçılar da mutlaka ve mutlaka olacaktır. Müslümanların bu şekilde boynu bükük kalmasına müsaade etmeyecek sanatçıları düşünürleri siyasetçileri bu topraklar yine çıkaracaktır.



Kitabın çıktı çıkacak ne anlattın?



Bu röportajdan çok daha fazlasını...



Senden sonra kiminle röportaj yapsam da okusan?



Hasan Cihat Örter, Murat Çevik, Ersen ve Dadaşlar, Musa Eroğlu, Erkin Koray.

En sevdiğin Kemal Sunal filmi?



Yedi Bela Hüsnü. Çünkü insanların inançlarıyla dalga geçmediği birkaç filminden biridir.



Hangi liderle hangi çizgi filmi izlemek isterdin?



Barışçıl olan bütün liderlerle Keloğlan’ı izlemek isterdim.



En sık kullandığın argo?



‘Ula’ kelimesi.



Tahammül edemediğin ses?



Kapı gıcırtısı.



En sevdiğin sure?



Sureler arasında ayrım olmaz, 114 sureyi de severiz.



Babana aldığın en son hediye?



Gömlek ve pantolon.



Yanında yenmesinden hoşlanmadığın şey?



Yenmesi değil de çiğnenmesinden hoşlanmadığım şey sakızdır.



Hangi sahabeyi anlatan bir beste yapmak isterdin?



Hz. Ebuzer.



En sık ettiğin dua?



Allah’ım beni, sevdiklerimi ve bütün Müslümanları bağışla. Onlara bu dünyada ve ahrette iyilikler, güzellikler ihsan et. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.



Eşek gözlü olup da at gözlüğü takan kişiye ne denir?



Duyarsız inek.



En son ne zaman parasız kaldın?



Zaman zaman...



Keşke ben yapsaydım dediğin, kıskandığın beste?



Fesuphanallah ve Buhurizade Mustafa Itri’den Salavatı Şerif’in bestesi.



Saçma da olsa bırakamadığın alışkanlığın?



Her doğrunun her yerde söylenmeyeceğini bildiğim halde inatla söylemem...



Çocuğuna tavsiye edeceğin ilk kitap?



Peygamberimizin Hayatı ve Tolstoy’un Anna Karenina adlı eseri.



En son kimin kalbini kırdın?



Kendimin.



Çorabın delik de olsa evine gitmekten çekinmeyeceğin dostun?



Serkan Aksoy, Mehmet Arslan.



Nefsinle ilk düelloyu kim kazandı?



Nefsim kazandı.



En radikal kararın?



Her şeyi geride bırakıp bir anlık cesaretle İstanbul’a gelmem.



En büyük zaferin?



Allah’tan başkasına minnet etmeden müzik piyasasında ulaştığım nokta.



Beste yaptığında ilk kime dinletirsin?



Uğur Kopuz, Serkan Aksoy, Mehmet Arslan...

Müzisyenin ulaşabileceği nirvana



Sokakta tanınmadığı zaman bir koşu depresyona giren ünlülerden misin?

Ben başlangıçta kliplerimi yüzüm görülmeyecek şekilde çekmiştim. Eserlerimin yüzüm görünmese bile girecek bir gönül bulacağına hep inanmışımdır. Ben tanınmadan önce de toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken ve ya bir cadde de yürürken etrafımdaki insanlarca şarkılarımın söylendiğine şahit oldum. Bu bir müzisyenin ulaşabileceği Nirvana’dır.





"Tayyip Erdoğan’ı sevmemek başka vatan hainliği başka bir şey"

Nişantaşı, Cihangir ünlülerinin muhalif raconları kesip sırf Erdoğan nefreti yüzünden PKK’ya destek vermeleri sence ne manaya geliyor?



Cumhurbaşkanı’nı sevmeyebilirsiniz, fikirlerini benimsemeyebilirsiniz ancak terör olaylarını siyasallaştırıp Cumhurbaşkanı’na isnad etmek hem şehitlere hem şehit yakınlarına hem vatana hem milletimize, sanat camiasına, inancımıza ve hatta Cenab-ı Hakka varana kadar ihanettir. Burada suçlu aranıyorsa bu terörün kendisi ve terörü destekleyenlerdir. Tayyip Erdoğan’ı sevmemek başka bir şey vatan hainliği başka bir şey.



İki gün önce şehit ailesine taziyeye gittin, şehidin ruhu için Kuran okudun, niye bu kadar şaşırdılar ne yapsaydın yani Kuran değil de bildiri mi okusaydın?



Bu sanırım ülkemiz için yeni bir şeymiş gibi algılanıyor. Oysa bir müzisyenin inançlarının gereğini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.



Hem Kuran okuyan hem bestesini yapan vatanını seven kutsallara hakaret etmeyen sanatçının Türkiye’de işi zor mu?



Zaten bir önceki soruyu zar zor açıklamamın sebebi son yüz yıldır mahalle, rejim ve etnik baskı sebebiyle inançların gizli yaşanması zorunluluğu değil miydi?



Sözleriyle Doğu’daki hendeklere kazma olan sanatçıların hangi gerçeği görmelerini isterdin?



İnsanları eylemlerinden ve söylemlerinden dolayı eleştirebiliriz. Ama bize benzemiyorlar diye bizim gibi düşünmüyorlar diye ötekileştirip kardeşlik duygularını yok etmemelerini, eğer din kardeşliğimiz yoksa bile insan kardeşi de olamaz mıyız? Gerçeğini görmelerini isterdim.