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Murat Karayılan'ın kardeşi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2016 20:03

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı gösterilere katıldıkları ve PKK propagandası yaptıkları öne sürülen,  KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan'ın kardeşi B.K'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, Birecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Murat Karayılan'ın kardeşi B.K, Ahmet K, Halil G, Selahattin A, Mehmet Y, Hüseyin G, Nuh K, Atilla Y, Mustafa Ş, Mahmut A, Seydi K, Tahir Y, Mahmut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. 

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