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Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama kararı

Yakalama kararı, Derik Kaymakamı'nın şehit edilmesine ilişkin olarak çıkarıldı

13 Aralık 2016 23:18

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili soruşturmada PKK, KCK yöneticileri Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama emri çıkarıldı.

Ankara'da 17 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında PKK yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası başlatılmıştı.

 

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