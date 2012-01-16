Murat Karayılan: Mahmur fikri Erdoğan'dan çıktı



T24 - PKK'nın askeri kanat sorumlusu Murat Karayılan, 2006 yılından sonra 2 yıl dolaylı olmak üzere 5 yıl boyunca devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.





Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan'ın haberine şöyle: Oslo’da yapılan ve bir kısmı basına yansıyan görüşmelerin ayrıntılarını açıklamayı doğru bulmadıklarını belirten Karayılan, Kandil ve Mahmur’dan Türkiye’ye gelen iki grubu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine gönderdiklerini öne sürdü. Karayılan, bunun için bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye de Türkiye’den mesaj gönderildiğini iddia etti. Avrupa’da Kürtçe yayımlanan Rudaw Gazetesi’ne PKK’nın Kandil’deki kampında konuşan Murat Karayılan, 2006 yılından sonra 5 yıl boyunca Türkiye devleti ile görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin 2 yıl dolaylı olarak 3 yıl da direkt olarak gerçekleştiğini ileri sürdü.



Oslo’da Türkiye ile PKK yöneticileri arasında yapılan ve bir kısmı basına yansıyan görüşmelere de değinen Karayılan, "Yapılan görüşmeler çözüm için çok önemliydi. Bır kısmı basında çıkan bu görüşmelerin detaylarını açıklamayı doğru bulmuyorum" dedi.





'İki grup, Başbakan'ın isteği üzerine gönderildi'



Karayılan, Kandil Dağı ve Mahmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009 yılında Türkiye’ye gelen iki PKK’lı grubu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine gönderdiklerini de ileri sürdü. Karayılan şu iddialarda bulundu:



"Kandil ve Mahmur’dan gönderilen iki grubun Türkiye’ye gelmesi, yapılan görüşmeler çerçevesinde gerçekleşti. Kandil ve Mahmur’dan iki grubun gelmesi önerisi Başbakan Erdoğan’a aittir. Bu konuda İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’a önerisi oldu. Yine aynı konuda bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye de mesaj yollandı. İki tarafın da mesajları bize geldi. O zaman biz de aramızda görüşerek iki grubun gönderilmesi kararını aldık. Başbakan’ın elinin güçlenmesi için bu grupların gelmesini Türkiye istedi. Biz de arkadaşlar arasında seçim yaparak, özellikle Türkiye’ye gidişlerinde yasal sıkıntı çıkmayacak olan ve bir sorunu bulunmayan arkadaşları seçerek gönderdik."









