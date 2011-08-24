Murat Karayılan İran'ın gözetiminde mi?

T24

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Karayılan’ın İran’da yakalandığı iddialarıyla ilgili “İşin içinde bir şeyler var ama henüz açıklayabilmiş, görebilmiş değiliz. Hem operasyon öncesinde ve sonrasında bizzat bu şahsa ait bir görüntü yayınlanmış değil. Doğrusu bir meçhulun karşısındayız” sözleri gözleri yeniden Kandil’e çevirdi.Milliyet gazetesinin Kanal D habere dayandırarak verdiği habere göre, PKK’nın elebaşısı Murat Karayılan ortadan kayboldu. İstihbarat çevreleri, İran’ın, Karayılan’ı bilinmeyen bir yere sakladığını ve yerine Türkiye’nin hiç istemediği bir isim olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’i getirdiğini konuşuyor.Çünkü aynı çevreler, Kandil’de yeni bir oyun sergilendiğini belirtiyor. Kanal D’nin haberine göre, oyunu sahneye koyan İran ve Suriye gizli servisi. Başrollerde de Karayılan ve Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin var. İddiaya göre Türk istihbarat birimleri Karayılan’ın bulunabileceği adresleri belirledi ve MGK’ya sundu. Kurulda olası bir operasyonun ayrıntıları görüşüldü. Sonunda bilgilerin İran’a verilmesi ve operasyonu onların yapması kararlaştırıldı. Karayılan kendisine yönelik operasyon hazırlığını öğrendi ve Kandil’den kaçtı. Ancak İstihbarat raporlarına göre, Kandil’den kaçmak Karayılan’ı kurtarmadı. İran harekete geçti Karayılan’ı enterne etti. Yani yakalamadı ama gözetim altında tutmaya başladı, kıpırdamasına izin vermiyor. İşte bu noktada İran istihbaratı, Suriye istihbaratıyla işbirliği yapıp Türkiye’yi dışladı. Örgütün başına Suriye kökenli Fehman Hüseyin’in getirilmesini sağladı. Bu gelişmeler olurken, Başbakan Erdoğan’ın, otoyol kenarında durup İran Cumurbaşkanı Ahmedinejat’la yaptığı 34 dakikalık telefon görüşmesi de dikkati çekti. Resmi açıklamaya göre iki lider Suriye’deki gelişmeleri konuştu. Kulislere yansıyan ise Karayılan’ın konuşulduğu yönünde ve “Suriye lideri Esad’ın düşmesi, Suriyeli Bahoz’un tek başına kalması Karayılan’ın İran’da ovaya inmesi” yönünde bir pazarlığın yapılmış olabileceği...