Murat Karayılan: 3. aşamanın sonunda Öcalan da özgür olacak

Alman “Die Welt” gazetesine konuşan PKK'nın iki numaralı lideri Murat Karayılan, tarihi bir süreç olarak tanımladığı barış sürecinin "üçüncü aşamasının tamamlanmasıyla birlikte Abdullah Öcalan’ın da herkes gibi özgür olacağını" iddia etti.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Murat Karayılan, “Bütün süreç herkes için özgürlükle sonuçlanacak. Buna liderimiz Abdullah Öcalan da dahil” dedi. Gazetenin, “Öcalan'ın önümüzdeki dönemde serbest bırakılmasını mı istiyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Karayılan, “Bu barış sürecinin nasıl ilerlediğine bağlı. Şimdi önemli olan onun daha aktif rol alabilmesi ve bizim hareketimizle daha rahat irtibata geçebilmesi için hapishane koşullarının iyileştirilmesidir. Eğer barış sürecinin üçüncü aşaması tamamlanırsa herkes gibi Abdullah Öcalan da özgür olacak” dedi.

Gezi Parkı’yla başlayan gösterilerin barış sürecini etkilemeyeceğini belirten Karayılan, “İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde başlayan gösteriler, Türkiye'nin demokratikleşmesi yönündeki taleplerdir. Bunların barış sürecine olumsuz etkisi olacağına inanmıyorum. Demokratikleşme yönündeki bu taleplerin, Kürtlerin barış talepleriyle birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki göstericiler arasında milliyetçiler ve ırkçılar var. Eğer onlara karşı bir inisiyatif oluşmazsa o zaman yanlış yöne gidebilir” dedi.

'Gizli güçler bizde de tedirginlik yaratıyor'

Karayılan, gazetenin, “Eğer gösterilerde AKP oy kaybedip iktidara CHP ve MHP gelirse barış süreci durur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Erdoğan yönetimindeki AKP hükümetinin sorunu, kendisini çok önemli görmesidir. Halk ve onun talepleri AKP tarafından ciddiye alınmıyor. Onların bu hatasını CHP ve MHP değerlendirebilir. Türkiye'de gizli güçler var. Derin devlet var. Bu gruplar bizde de tedirginlik yaratıyor. Eğer bu oyuna parmaklarını sokarlarsa, o zaman süreç olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle AKP, bakışını değiştirmelidir” dedi.

'Konfederalizm istiyoruz'

Karayılan, “Bağımsız bir Kürt devleti mi istediklerine” dair soruya ise şu yanıtı verdi:

“Barış, demokrasi ve Kürtler için zafer, ama ulusal devlete hayır. Bu gündemimizde yok. Devlet, şiddetin kaynağıdır ve insanların sorunlarını çözmez. Bunu değiştirmek istiyoruz. ‘Demokratik konfederalizm’ istiyoruz. Her milletten ve dinden insanlar buna katılıp kardeş gibi birlikte yaşayabilir.”