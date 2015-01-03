Murat Karayalçın'dan Şişli yorumu: Siyasi değil, adli bir olaydır

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, Şişli Belediyesi’ndeki tartışmaların yargıya taşınmasına ilişkin, “Bu adli bir olaydır. Siyasi bir olay değildir. Olayda siyasetçilerin adlarının geçmesi olayı siyasi bir olay yapmaz. En ufak bir ihlal söz konusuysa, herhangi bir normu, herhangi bir kuralı, herhangi bir yasayı, herhangi bir anlayışı en ufak şekilde bir ihlal söz konusuysa CHP olarak onun gereğini yapmakta asla tereddüt etmeyiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Murat Karayalçın, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Ankaralı partililerle vedalaştı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Karayalçın, Şişli Belediyesi'ndeki tartışmaların yargıya taşınmasını ve Şişli Belediye Başkanı Yardımcılığ'ına Uğur Erhan Dinçer’in atanmasıyla ilgili sorulan soruya, “Bu adli bir olaydır. Siyasi bir olay değildir. Olayda siyasetçilerin adlarının geçmesi olayı siyasi bir olay yapmaz. Bir süreç işletilmektedir. O sürecin sonunu, soruşturma sürecinin sonucunu beklemek durumundayız. O sonucun, yani adli soruşturma sürecinin sonucunun siyasi sonuçları da olabilir kuşkusuz. Onu dikkate alacağız. Onu değerlendireceğiz. Onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu konuda son derecede açığız, kararlıyız. En ufak bir ihlal söz konusuysa, herhangi bir normu, herhangi bir kuralı, herhangi bir yasayı, herhangi bir anlayışı en ufak şekilde bir ihlal söz konusuysa CHP olarak onun gereğini yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Genel Merkezimiz kararlı. Bende İstanbul İl Başkanı olarak o kararlılığı taşıyorum” diye konuştu.

‘Burada yolsuzluk söz konusu değil'

Böyle bir yargılama süreci yaşanırken, soruşturma süreci yaşanırken bunun 4 bakanla ilgili soruşturmayla ilişkinin kurulmasının istendiği izlenimini aldıklarını bildiren Karayalçın, “Bu boşuna bir çabadır. Burada yolsuzluk söz konusu değildir” dedi.

'Hedef, CHP'yi iktidar yapmak'

Genel seçim ile ilgili projelerine ilişkin ise Karayalçın, “Projelerimiz olmaz olur mu. Hedefimiz iktidara gelmek. Hedefimiz CHP’yi iktidar yapmak. Genel Başkanımızı da Başbakan yapmak” ifadelerini kullandı.