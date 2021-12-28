Murat Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyım noktasına geleceğini sanmıyorum, çünkü ortada suç yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan “557 kişinin terör örgütleriyle iltisaklı” olduğu iddiasıyla başlattığı özel teftiş ile ilgili “Kayyım noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu ne Türkiye’ye anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Hiçbir yere varmaz, varamaz. Çünkü ortada herhangi bir suç yok” açıklamasını yaptı.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Karayalçın, İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkındaki ‘özel teftiş’ kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kamu yönetimi açısından akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız” diyen Karayalçın, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi bu kadar yanlış bir bilgi verilemez. Kendisinin doğrudan tespiti olamaz demek ki Cumhurbaşkanı’na böyle bir bilgi verildi. Kim veriyor bu bilgiyi? Muhtemelen Turizm Bakanlığı vermiyor. Ya İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı’ndan geliyor. Eski bir Başbakan Yardımcısı olarak İçişleri Bakanlığı’ndan gelmesi gerektiğini düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.

Kamu kurumlarında işe başlayacak kişilere devletin bir organı olan Adli Sicil tarafından temiz kâğıdı verildiğini hatırlatan Karayalçın soruşturmanın sonucu ile ilgili “Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu ne Türkiye’ye anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Öyle bir noktaya gideceğini de sanmıyorum. Suç, çamur attılar. İzi kalır diye umuyorlar. Tam tersine yurttaşlarımızın hangi parti mensubu olurlarsa olsunlar Sayın Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacaklarına bu konunun yanlışlığını içtenlikle değerlendireceklerine inanıyorum. Hiçbir yere varmaz, varamaz. Çünkü ortada herhangi bir suç yok” şeklinde konuştu.