Murat İlkan Pentagram'dan ayrılıyor!

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Türkiye’nin en büyük metal grubunun vokalisti Murat İlkan, Pentagram ile yıllardır süren birlikteliğini hastalığı nedeniyle bitiriyor. Murat İlkan, kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada şimdiye kadar Pentagram ile birlikte hareket edebildiğini ancak hastalığının onu engelleyeceğini belirtiyor.“Pentagram'a ve dinleyicilerine saygımdan ötürü gruptan ayrılmanın en doğrusu olduğuna karar verdim. …Yönünü kendim çizebileceğim, kararları kendim alabileceğim bir oluşum içine girdim ve ilk olarak ‘Murat İlkan Akustik’ projesini oluşturdum,” diyen İlkan seyircilerini yalnız bırakmayacağının müjdesini verdi!Pentagram ile son kez Ronnie James Dio, sahnesinde şarkılarını söyleyecek olan Murat İlkan için mutlu bir final yaşanacak. Türkiye’de -metal adına yapılmış- en büyük festivalde son kez seyirciyle buluşacak olan İlkan’ı Trail Blazer’daki efsane vokaliyle Ogün Sanlısoy, klavyede Ozan Tügen ve grubun The Climb’den geçen yeni vokalisti Gökalp Ergen yalnız bırakmayacak.Murat İlkan’ı Pentagram ile son kez izlemek, Ogün Sanlısoy’un Dave Mustaine kıvamındaki vokaline tanık olmak ve Pentagram’ın miladına tanık olmak isteyenler Sonisphere Festivali’nde olacak.Pentagram gitaristi Hakan Utangaç’tan da sevenlerine davet var: “Murat İlkan'ı layığıyla uğurlamak ve Pentagram'ın tarihindeki bu yeni sayfanın açılışına tanıklık etmek için bu Cuma 17.30’da Sonisphere Festival'inde görüşmek üzere!”*Beyin ve omurilikte (merkezi sinir sisteminde) oluşan bir hastalıktır. Kısaca MS olarak tabir edilen hastalık; görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonları kontrol etme kabiliyetini bozar. Hastalığın henüz tedavisi bulunamamıştır.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)