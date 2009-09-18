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Murat Göğebakan yeniden hastaneye yattı

Kan kanseri olduğu haberleriyle 7'den 70'e herkesi üzen sanatçı Murat Göğebakan yeniden hastaneye yattı.

18 Eylül 2009 03:00

Kan kanseri olduğu haberleriyle 7'den 70'e herkesi üzen sanatçı Murat Göğebakan yeniden hastaneye yattı. Tedavisine 20 gün ara verilen Göğebakan'ın 4. kemoterapi tedavisi başladı.

Kemoterapi tedavisinde son aşamaya gelindiği bilinen  Göğebakan'ın ilik nakli ise yakın bir zamanda gerçekleşeceği haberleri hayranlarını mutlu etti.

Mayıs ayından beri tedavi görüyor

Mayıs ayında halsizlik, kırgınlık, karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran sanatçı Murat Göğebekan'a yapılan tetkiklerin ardından kan kanseri teşhisi konulmuştu. O zamanlarda açıklama yapan doktoru Göğebakan'ın tedavisinin altı ay süreceğini ifade etmişti.

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