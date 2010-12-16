-MURAT ERDOĞAN'A 4 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüştü. PFDK, gerçekleştirdiği toplantıda, rakip takım oyuncusuna ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hareketi nedeniyle Manisasporlu futbolcu Murat Erdoğan'a 4 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurulun, kulüplere ve sporculara verdiği cezalar şöyle: 4 maç men: Murat Erdoğan (Manisaspor futbolcusu) 2 maç men: Çağrı Korkmaz (Akhisar Belediye ve Gençlik Spor A2 takımı oyuncusu) 1 maç men: Gökhan Bölükbaşı (Sivaspor A2 Takımı Teknik Sorumlusu) 85 bin lira: Galatasaray 65 bin lira: Bucaspor 20 bin lira: Trabzonspor, Ankaragücü (5 bin lirası A2 Ligi maçından dolayı) 10 bin lira: Manisaspor 5 bin lira: Beşiktaş 3 bin lira: Denizlispor 2 bin 500 lira: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Bin 800 lira: Akçaabat Sebatspor Bin 500 lira: İskenderun Demirçelikspor, Mardinspor Bin lira: Anadolu Üsküdar 1908, Yalovaspor 900 lira: Yalıspor