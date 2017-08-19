Murat Ddağı'nda altın madeni için ağaç kesimine tepki

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK ve Kütahya arasında kalan Ege\'nin en yükseği Murat Dağı\'nda Amerikalı bir firmanın altın rezervi bularak sondaj yapıp ağaçlarını kesmesi tepki çekti. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım\'ın da aralarında yer aldığı çevreciler bölgede basın açıklaması yapıp, altın madeni açılmasını engelleyeceklerini söyledi.

Kütahya\'nın Gediz ve Uşak\'ın Banaz ilçesi sınırları içinde yer alan Murat Dağı, Ege Bölgesi\'nde en yüksek rakımlı ve büyük bir ormanlık alana sahip Murat Dağı\'nda siyanürlü altın arama yapılmasını çevreciler tepki gösterdi. Uşak ve Kütahya\'daki çevreciler, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile basın açıklaması yaptı.

Murat Dağı\'nda siyanürlü altın aranma işlemini TBMM gündemine taşıyacağını ifade eden CHP\'li Milletvekili Yalım, Murat Dağı\'nda yol açmak için kesilen çam ağaçlarına tepki göstererek, ağaç katliamına daha fazla göz yummayacaklarını, Murat Dağı\'nı kurtarmak için gerekli her türlü tepki ve işlemi yapacaklarını dile getirdi.

Altın madeni için burada 1 milyar tonu aşkın kaya ve toprağın toz haline geleceğini belirten milletvekili Özkan Yalım, şunları söyledi:

\"Uşak ve Kütahya\'dan çevreci arkadaşlarla birlikte bölgede inceleme yaptık. Murat Dağı\'nda bulunan Gediz ilçesine bağlı Karaağaç Köyü\'nde yaklaşık 2 kilometrelik bir şeritte yol açmak için genç yaşlı demeksizin ağaç katliamı yapılmış. Biz, buraya CHP adına ya da siyasi bir amaçla gelmedik. Kütahya, Gediz, Uşak ve köylerinin havası, suyu kirlenmesin diye Murat Dağı\'na ziyarete geldik. Murat Dağı\'nda siyanürle altın aramayı engellemek için vatandaşları bilgilendiriyoruz. Konuyu Artvin Cerattepe\'de maden arama işini durduran CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Uğur Bayraktutan ve diğer CHP genel başkan yardımcılarına illetim. Burada orman katliamı yapılmış. Ama biz, olayı başında yakaladık. İki su sondajı yapılmış. Tertemiz su, henüz zehirlenmemiş. Bundan sonra Murat Dağı\'nda hiçbir çalışma yapamazlar. Uşak Gediz ve Kütahyalı vatandaşlar sayesinde bu katliama karşı çıkacağız. Altını, suyun doğanın olmadığı yerde çıkarsınlar. Buradan bir çam kestirmeyeceğiz.\"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz da Murat Dağı\'nın milli park statüsünde korunması gereken bir doğal yaşam alanı olduğunu söyledi. Şahbaz, \"Siyanürle altın arandığı takdirde burası ağır metallerle zehirlenecek, bu zehirli sulardan yediğimiz meyve ve sebzelerle kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açacaktır. Buradan çıkarılacak olan altın, topraklarımızdan daha kıymetli değildir. Kütahya\'yı, Uşak\'ı, İç Anadolu ve Ege Bölgesi\'ni burada maden çıkarmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz\" diye konuştu.

Murat Dağı, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2003\'te önemli bir bitki ve kuş alanı ilan edildi. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Termal Turizm Merkezi ilan edilen Murat Dağı, şifalı sıcak suları ve soğuk su kaynakları açısından nadir yerler arasında yer alıyor. Murat Dağı\'nda birde kayak merkezi bulunuyor.

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