Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un balayında gerginlik: Alın şunları karşımdan!

Yaklaşık 1 hafta önce dünyaevine giren ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ve oyuncu eşi Merve Boluğur, balayını Bodrum’da geçiriyor. Birlikte Sezen Aksu'nun konserini izlemeye giden çiftin gergin anları objektiflere yansıdı.

Kameralardan kaçmaya çalışan Dalkılıç ve eşi Boluğur konseri izlemek için oturdukları bölümde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren çift basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenip 'Ne çekiyorsunuz. İnsanları rahatsız ediyorsunuz' tepkisini gösterdi.

Murat Dalkılıç daha sonra güvenlik görevlilerini yanına çağırarak "Şunları karşımdan alın" diyerek basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi. Dalkılıç, ardından da sinirlenip, konserden erken ayrıldı.