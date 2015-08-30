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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un balayında gerginlik: Alın şunları karşımdan!

Geçtiğimiz hafta evlenen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç görüntü alan basın mensuplarına sinirlendi

30 Ağustos 2015 22:13

Yaklaşık 1 hafta önce dünyaevine giren ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ve oyuncu eşi Merve Boluğur, balayını Bodrum’da geçiriyor. Birlikte Sezen Aksu'nun konserini izlemeye giden çiftin gergin anları objektiflere yansıdı.

Kameralardan kaçmaya çalışan Dalkılıç ve eşi Boluğur konseri izlemek için oturdukları bölümde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren çift basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenip 'Ne çekiyorsunuz. İnsanları rahatsız ediyorsunuz' tepkisini gösterdi.

Murat Dalkılıç daha sonra güvenlik görevlilerini yanına çağırarak  "Şunları karşımdan alın" diyerek basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi. Dalkılıç, ardından da sinirlenip, konserden erken ayrıldı.

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