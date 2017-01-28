Murat Boz'un annesi hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Nedret Boz'un sosyal medyada oğlu hakkında yapılan ağır eleştiriler nedeniyle rahatsızlandığı iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda(DHA) yer alan alan habere göre hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un dün kalp rahatsızlığı şikayetiyle geldiği belirtildi. Açıklamada, "Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" denildi.

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına, milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile birlikte ilk desteği veren isimlerden olmuştu.