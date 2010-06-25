Murat Bozok'la yemek pişirin

T24- Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranlarda tecrübe edinmiş Şef Murat Bozok, farklı içerikteki yemek kursları ile Mimolett Restoran’da lezzet meraklıları ile buluşuyor. 24 Temmuz Cumartesi günü ikincisi gerçekleşecek olan kurs, saat 10.00'da kahvaltıyla başlayacak.



Murat Bozok'tan foie gras sote (kaz ciğeri) tarifi:





Murat Bozok'la birlikte mutafa girip avokado çorbası, pancar salatası, foie gras sote (ayva reçeli ile), dülger balığı (tagliatelle ile) ve creme brulee'den oluşan mönüyü hazırlayacak katılımcılar, daha sonra hep birlikte Mimolett Restoran'ın keyifli atmosferinde öğlen yemeği yiyecek. Kurs, saat 15.00'te katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erecek.