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Murat Boz'dan 'ihanet' açıklaması

"Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda..."

05 Mayıs 2017 19:26

Murat Boz, hakkında çıkan 'ihanet' iddiasını yalanladı.

Boz'un, komedyen Eser Yenenler ile Emirgan’daki bir mekândaki buluşmalarının ardından, yarışmacısı oldukları moda programı ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşlerle birlikte ayrıldığı iddia edilmişti.

Murat Boz iddiaya ilişkin olarak, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün hakkımda çıkan 'ihanet' haberleri tamamıyla gerçek dışıdır. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktur."

 

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