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Murat Boz, Koronavirüs'e yakalandı; sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

10 Nisan 2021 15:53

Ünlü şarkıcı Murat Boz Koronavirüs'e yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı.

Türkiye'de ve vakaların yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, şarkıcı Murat Boz da Covid-19'a yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

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