Murat Boz, Koronavirüs'e yakalandı; sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Ünlü şarkıcı Murat Boz Koronavirüs'e yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı.

Türkiye'de ve vakaların yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, şarkıcı Murat Boz da Covid-19'a yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Herkese selam, Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.