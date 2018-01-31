Hürriyet yazarı Onur Baştürk, şarkıcı Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında mahkemeye taşınan olayın trajik bir hâle dönüştüğünü ifade etti. Murat Boz'un konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımı destekleyen Baştürk, Serengil'e verilen zorlama hapis cezasını, "Seren Serengil magazin programında söyledikleri yüzünden zorla hapis yatacaksa bu işte bir tuhaflık, bir eşitsiz durum var demektir" diyerek tepki gösterdi.

Onur Baştürk'ün "Murat Boz haklı durum çok trajik" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gülüp eğleniyoruz filan ama Gülben-Seren savaşı trajik bir hale dönüştü.

Murat Boz’un Twitter’da yazdığı mesaj çok ama çok doğru:

“Durup dururken sokak ortasında genç bir kıza yumruk atanı da zorla hapis yatırın.

Hayvanlara işkence eden sadistleri de zorla hapis yatırın.

Kadınları taciz eden sapıkları da zorla hapis yatırın.

Geçmiş olsun Seren.”

Gerçekten tüm bunların hiçbiri olmayıp da Seren Serengil magazin programında söyledikleri yüzünden zorla hapis yatacaksa bu işte bir tuhaflık, bir eşitsiz durum var demektir.

Elbette Serengil programda hakarete varan bir şey söylediyse bunun bir bedeli olsun.

Ama zorlama hapis bedeline kimseyi inandıramazsınız.

Ayrıca Gülben Ergen’in avukatı, “Bu suçun tespitini Gülben Ergen değil, Türk adaleti yapmıştır” diye açıklama yapsa da insanların kafasındaki algı değişmiyor.

Herkesin kafasında “Gülben, Seren’i hapse attırdı” imajı var.

Kısacası genel resme baktığınızda cidden trajik bir durum var ortada.