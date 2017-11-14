"Murat Boz evine böcek koyanı açıkla; yoksa özür dile!"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şarkıcı Murat Boz'un tatil yaptığı Gümüşlük'teki villasında sesinin kaydedildiği gerekçesiyle açtığı davanın takipsizlik kararı almasıyla ilgili yazdı. Semercioğlu, Murat Boz'un evine böcek yerleştiren muhabiri günlerdir aradığını belirterek "Bulsam önce ben canına okuyacağım!" ifadesini kullandı. Murat Boz'un böcek konusunda açıklama getirmesi getirmesi gerektiğini savunan Semercioğlu, "Bildiğin bir şey varsa açıkla ve ses kaydını ortaya koy, yoksa magazin muhabirlerinden özür dile. Bu arada takipsizlik kararı veren savcıyı da tebrik ediyorum, ortada somut bir delil yokken neyin takibi yapılacak" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Evine böcek koyan kim Murat Boz?" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Günlerdir Murat Boz’un evine böcek yerleştirip aile içindeki konuşmaları kaydeden muhabiri arıyorum.

Murat Boz’un bu konuda savcılığa şikayette bulunması, savcının da “Ünlüler böyle haberlere katlanmak zorunda” diyerek takipsizlik kararı vermesiyle olaydan haberdar olduk.

İşte o günden beri eve böcek koyup izinsiz ses kaydı yapan o muhabiri arıyorum.

Bulsam önce ben canına okuyacağım!

Murat Boz “Evimde bile rahat konuşamayacaksam nerede konuşacağım” diyerek takipsizlik kararına sitem etti.

Hadise elinde bidonla koşup benzini döktü; “Murat Boz’un evine böcek koydular” diye ortalığı yangına verdi...

Ben ise muhabiri arıyorum hâlâ...

Bizim gazetenin Bodrum ekibine soruyorum, “Kim yapmış olabilir bunu?” diye...

Programın muhabirlerine soruyorum “Duydunuz mu böyle bir şey?” diye...

Gececileri, gündüzcüleri didikliyorum yok yok...

Hepsi aynı yanıtı veriyor:

“Abi üç kuruş para alıyoruz zaten, böceği nereden bulup da yerleştirelim biz? Sen bizden iyi biliyorsun, hangi gazete ya da televizyon muhabirine böcek verip git dinleme yap der?”

Vallahi haklılar...

Ben magazine muhabirlerinin pek çoğunu tanıyorum, bugüne kadar yanında böcek taşıyan bir muhabir görmedim daha.

Peki Murat Boz nereden çıkarıyor bu iddiayı?

Murat’ın Gümüşlük’teki evinin bahçe tarafı yola bakıyor. Ailesi ve Aslı Enver’le birlikte otururken yapılan konuşmalar haber oluyor.

Peki ses kaydını yayınlayan var mı? Yok.

Öyleyse ortada bir ses kaydı yok.

Belki muhabirler konuşmaları duyup haberi yaptılar...

Belki uzaktan çekim yaparken kameranın mikrofonlarına takıldı bu konuşma...

Aynısı yıllar önce Hande Yener’le benim başıma gelmişti.

Cihangir’de bir mekanda otururken kameranın mikrofonunu duvarın dibine koymuşlar ve sesimizi kaydetmişlerdi.

Hande’yle benim dedikodu içerikli özel konuşmamızı da televizyonda yayınlamışlardı.

Biz de haklı olarak ortalığı yıkmıştık.

Murat Boz’da böyle bir ses kaydı da yok.

Çıkan gazete haberleri, oradan magazin programlarına taşınmış bir içerik var...

Şimdi eldeki veri bu kadarken çıkıp, “Evime böcek yerleştirdiler” demek bütün magazincilere yapılmış bir haksızlıktır.

Hadise’nin bilip bilmeden böcek mevzusu yapması da yakışıksızdır.

Bütün televizyoncular bilir; bırak evini, telefonda yapılan görüşmenin bile ses kaydını izinsiz yayınlamak suçtur.

Murat Boz bu yüzden böcek mevzusuna açıklık getirmek zorundadır.

Kimlermiş bu böcek koyanlar, açıklasın da bilelim.

Açıklasın da Murat’tan önce o böcekçilerle biz mücadele edelim.

Bütün magazin camiasını töhmet altında bırakamazsın Murat Boz.

Bildiğin bir şey varsa açıkla ve ses kaydını ortaya koy, yoksa magazin muhabirlerinden özür dile.

Bu arada takipsizlik kararı veren savcıyı da tebrik ediyorum, ortada somut bir delil yokken neyin takibi yapılacak