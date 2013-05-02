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Murat Belge: Taraf'ın durumu çok acıklı ama...

Belge: Neşe Düzel barış istemiyor gibi bir şeye inanamam. Oral faşist, demokrasi istemiyor gibi bir şeye inanmama da imkan yok

02 Mayıs 2013 13:16

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akil İnsanlar Heyeti Üyesi Murat Belge, Söz Sende'de Balçiçek İlter'in sorularını yanıtladı. Taraf'ta yaşanan depremi de değerlendiren ,“Taraf'ta “demokrasi mi barış mı?” diye bir tartışma çıktı.Taraf, çıkmaya başladığı günden beri gündemi belirleyen bir gazete. Bugünkü durumu bu yüzden çok acıklı ama ben yazmaya devam edeceğim” dedi.

 

İşte Murat Belge'nin o açıklamaları:


'Neşe Düzel'in barış karşıtı olduğuna inanamam'


Taraf'ta ne olduğunu bilmiyorum, çeşitli suçlamalar oldu. AK Parti iktidar olduğunda “cumhuriyetçi miyiz demokrasici miyiz?” diye bir tuhaf tartışma çıkmıştı. Şimdi Taraf'ta da “demokrasi mi barış mı?” diye bir tartışma çıktı. Şu anda sanki barış değil de demokrasi isteyenler ön planda gibi bir durum var. Elbette Neşe Düzel barış istemiyor gibi bir şeye inanamam. Oral faşist, demokrasi istemiyor gibi bir şeye inanmama da imkan yok. Açıkcası durumun içinden çıkamadım, umarım önümüzdeki günlerde ne olduğunu anlarım.


'Taraf'ın durumu çok acıklı ama ben yazmaya devam edeceğim'


Taraf, çıkmaya başladığı günden beri gündemi belirleyen ve Türkiye'nin birtakım dönemeçleri dönmesinde çok büyük payı olan bir gazete. Bugünkü durumu bu yüzden çok acıklı. Ben “Benim burada bir işim yokmuş. Ben burayı bir şey sanıyordum ama öyle değilmiş” dedirtecek bir şey olana kadar yazmaya devam ederim. Şu anda böyle bir durum yok. İstifa edenlerden sadece Alper'le konuştum. Onlarda şu açmaz nedeniyle ayrıldım gibi bir gerekçe değil de bir birlikte hareket etme durumu var sanırım.

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