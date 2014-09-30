Murat Belge: Suikast tehdidinin Atatürkçü, darbeci, milliyetçi ve faşist kesimlerden geldiğini zannetmiyorum

Cumhuriyet ve T24'ün kurucu yazarı Aydın Engin ve kendisine yönelik suikast ihbarıyla ilgili konuşan Taraf Gazetesi Başyazarı Prof. Dr. Murat Belge, “Atatürkçü, darbeci adamlardan; milliyetçi, faşist kesimden geldiğini zannetmiyorum. Gezi eylemlerinden beri iktidarı eleştiren yazılar yazıyorum. Sanırım korkutmak, yazarın elini tutmak, yazıyı durdurmak istiyorlar. Onun için böyle tehdit ediyorlar” dedi.

Taksim’de T24'ün bulunduğu binanın girişindeki demir kapının altından, posta yolu kullanılmadan elden atılan bir zarfın içinden suikast hazırlığı ihbarı çıktı. Saat 17:00 sıralarında fark edilen zarftan çıkan notta, Cumhuriyet ve T24'ün kurucu yazarı Aydın Engin ile Taraf gazetesinde yazan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Murat Belge için "karar alındığı" ve "vazifelendirme" yapıldığı belirtildi. Üzerinde mavi mürekkepli dolmakalemden çıktığı izlenimi veren el yazısıyla "Bir vatansever Sayın Bay Aydın Engin" yazılı zarfın içinden, yine el yazısıyla yazılmış şu not çıktı:

"Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilare bildirilecektir. Ben bir vatansever olarak buna çok yalnış buluyorum. Arzederim.

Not: Şahıslara temiz alet verecekler."

‘Atatürkçülerden değil’

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Murat Belge, kendisine yönelik suikast ihbarı hakkında Taraf’a konuştu. Belge, şunları söyledi: Bu tehdidin Atatürkçü, darbeci adamlardan; milliyetçi, faşist kesimden geldiğini zannetmiyorum. Gezi eylemlerinden beri iktidarı eleştiren yazılar yazıyorum. Sanırım korkutmak, yazarın elini tutmak, yazıyı durdurmak istiyorlar. Onun için böyle tehdit ediyorlar.”

Aydın Engin ile Murat Belge, son olarak "İnkılap Tarihi ve Tarih ders kitapları, başta Ermeni öğrencilerden olmak üzere, özür dilenerek derhal toplatılmalıdır. 2015’e giderken özlenen Türk - Ermeni barışının yolu buradan geçer" ifadesini taşıyan ve ders kitaplarının nefret söyleminden arındırılmasını talep eden bildirinin imzacıları arasındaydı.