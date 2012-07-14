Murat Belge: Diyanet, 'bira içip müzik dinlenemez' diye fetva mı çıkardı?

Efes Pilsen’in 11 yıldır sponsor olduğu Efes One Love Festival’e “Eyüp’te bira festivali istemiyoruz” tepkilerinden sonra Efes isminin çekildiği iddiası damga vurdu. Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncuoğlu, halkın hassasiyetini dikkate alarak yaptıkları müracaatlar sonucu, Efes’in isminin festivalden çekildiğini Twitter’da duyururken, Efes akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Efes Pilsen 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da One Love Festival’in sponsorudur. Yarın herkesi Santralistanbul’a bekliyoruz” dedi. Öte yandan, tarihçi Murat Belge olanları “yüz karası bir hikâye” olarak yorumlarken "Bira içilerek, konser dinlenemeyeceğini nereden çıkarıyorlar? Bunun da mı fetvasını Diyanet’ten çıkardılar?" diye sordu. Bilgi Üniversitesi öğretim görevlileri de festivale karşı çıkanların tepkilerinin yersiz olduğunu söyledi.

11’incisi bugün başlayan Efes One Love Festival’e karşı sosyal medya üzerinden haziran ayının son günlerinden itibaren tepki gösterilirken, 28 haziranda yerel Eyüp gazetesi “Eyüp’te bira festivaline hayır” kampanyası başlattı. Facebook ve Twitter’da organize olan gruplar festivalin “bira ve fuhuş” festivali olduğunu söyleyip, organizasyonun iptali ve protesto için çağrıda bulundu. Yeşilay ise 10 temmuzda “gençleri içkiye alıştırdığı”nı gerekçe göstererek festivalin iptali istemiyle Valiliğe başvurdu. Daha sonra, kendilerini “Eyüp Platformu” olarak adlandıran bir grup da festivalin iptal edilmesi için Valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Festivalin başlamasına bir gün kala ise Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncuoğlu sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, festival ile ilgili olarak iptal yetkilerinin olmadığını belirterek, “Eyüp halkının konuya duyarlılığı, bizim de duyarlılığımız olup, gerekli mercilere hassasiyetlerimiz iletilmiştir” dedi. Daha sonra organizasyonun isminin değiştirildiğini söyleyen Kavuncu “Festivalle ilgili temaslarımız sonucu Efes ismi festivalden çekilmiş festivalin ismi One Love Festivali olmuştur. Halkımızın hassasiyetlerine teşekkür ederiz” dedi.



Şikâyet almışlar



Eyüp Belediye Başkanı Danışmanı Ayla Eyüboğlu da Taraf ’a yaptığı açıklamada, organizasyonla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını belirterek, “Vatandaşlar, böyle bir festivalin Eyüp’e yakışmayacağını, özellikle Ramazan ayının yaklaştığı bir dönemde böyle bir festivalden çok rahatsız olduklarını bize ilettiler. Başkanımız halkın şikâyetlerini valiye iletti. Festivalde alkol satışının yapılacağını düşünmüyoruz. Biz de gerek başlama, gerek bitiş saatleri, gerekse gürültü ölçümü için kontrollerimizi yapacağız. Başkanımız gerekli açıklamayı yurtdışında olduğu için Twitter üzerinden yapmıştır’’ dedi.

Bilgi Üniversitesi’nden Taraf ’a yapılan açıklamada ise “üniversitenin sadece organizasyon için mekân sağladığı ve konunun muhatabının Pozitif İletişim ve Efes Pilsen” olduğu söylendi.

Eyüplüler grubu Eyüp gazetesine yaptığı açıklamada “Biz kimsenin inancına, yaşantısına, sanat anlayışına karşı bir tepki koymuyoruz, sanatçıların katılması ve kendi sanatlarını icra etmesine de bir itirazımız yok. Ancak Osmanlı’dan yadigâr kalan bu mekânda ve Eyüp Sultan ilçesinin sınırları içerisinde, mübarek üç ayların içinde tam da Ramazan ayının girişine yakın bir tarihte böyle bir festivalin bizler gibi tüm Eyüplüleri ve Eyüp Sultan sevenlerini rencide edeceğini hem siyasî ve mülkî erkânın hem de festivalin sponsoru olan firmaların ve Bilgi Üniversitesi yetkililerinin bilmesi ve bu hassasiyetlere uygun bir şekilde hareket etmesini istiyoruz” dedi.



Kafalarını kuma gömüyorlar



Öte yandan, şehir tarihçisi ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Murat Belge Taraf ’a yaptığı açıklamada gelişmeleri “yüz karası bir hikâye” olarak değerlendirdi. Belge şunları söyledi: “Eyüp’te cami var diye yanında, yakınında içki içilmez diye bir şey yok. Eyüp’ün sınırı neresi, ne demek istiyorlar. Edirne’ye kadar Eyüp mü ilan edecekler. Ayrıca orada bira içilerek, konser dinlenemeyeceğini nereden çıkarıyorlar? Bunun da mı fetvasını Diyanet’ten çıkardılar? Eyüp’ün gerçek tarihine bakıldığı zaman kaymakçı dükkânları, bilmem neler vardır. Zamanında İstanbul’un fuhuş merkezi olmuştur. Bulgar mandıraları oralarda açılmıştır, randevu evi bilmem ne olmuştur. Şimdi öyle değildir. Ama tarihte olmuştur. Kafalarını kuma gömüyorlar.”



İki tarafın tepkisi de normal



Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu hem festivalin hem tepkilerin normal olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eyüp tarihî açıdan bir ziyaretgâh yeridir. Önemli tasavvuf yapılarına evsahipliği yapar. Sütlüce’deki Hasırzade Tekkesi’nden, Bahariye Mevlevihanesi’ne Eyüp’ün merkezinden sırtlarına kadar birçok yerde tasavvufî merkezler vardır. Sahabe İkram Eyyüp El Ensari’den dolayı bir ziyaret bölgesi olmuş, fetih sembolü olmuştur. Tarihsel olarak Eyüp’te alkollü bir içkinin üretimine asla ve asla izin verilmemiştir. Tarihî açıdan bakıldığı zaman tepkiler haklı olabilir, fakat bu tür festivaller de modern çağın gerekliliğidir. Bilgi Üniversitesi’nin bu festivali düzenlemesi normaldir. Eyüplülerin tepkileri de normaldir. Bu tarz bölgeler dünyanın her yerinde vardır. Yunanistan’ın Aynoros bölgesine dişi kedi bile sokamazsınız.”

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Keskin ise “Bu her sene yapılan ve tüm İstanbul’u ilgilendiren bir etkinlik, devam etmesi gerekir. Tepkiler manasız ve gereksiz. Eyüp’ün yapısıyla bir çelişki görmüyorum. Sonuç olarak bu kamuya açık bir festivaldir, orası bir mekân olarak kullanılmaktadır. Burada içki de içilebilir” dedi.



Ve başlasın festival...



Müzikseverler, bugün ana sahnede performans sergileyecek Ahmet Musluoğlu, Neyse ve Replikas’la festivale başlayacak. Ardından son iki yılın en çarpıcı müzik gruplarından Yuck, Closer filminin soundtrack mimarı, Blower’s Daughter parçası ile büyük beğeni toplayan Damien Rice ve canlı performansı ile bir efsaneye dönüşen Kaiser Chiefs festivalcilere muhteşem bir akşam yaşatacak. Yarın ise Efes Pilsen One Love Festival; Style- Ist, Mira ve Elif Çağlar’dan sonra Selah Sue’yu ve neo-soul ve dans müzik etkileşimli pop’un yeni kraliçesi Kimbra’yı ağırlayacak. Festival, Brit- Pop’un efsane gruplarından Pulp’ın çarpıcı performansı ile sona erecek. Pulp’ın konseri şu anki kadrosuyla vereceği son konser olma özelliği taşıdığı için sevenleri tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.



Pulp

90’lara damgasını vuran, Brit- Pop denince akla gelen ilk gruplardan Pulp, bu sene Efes Pilsen One Love Festival’in ana sahnesinde izleyicilerin karşısında olacak! Orijinal kadrosuyla müzikseveleri ağırlayacak olan Pulp, bu festivalin unutulmaz performanslar listesine girmeyi başaracak. Türkiye’de ilk kez Efes Pilsen One Love sahnesinde izleyeceğimiz grubun; Brit-Pop’un kökenlerine inen, Disco 2000 günlerini yeniden yaşatacak olan, muhteşem konserleri müzikseverleri bekliyor olacak.



Kimbra

12 yaşında yedi bin kişinin önünde milli marşı söylemesinin ardından keşfedildi. 2010 yılında ilk single’ı Settle Down’u yayınlayan Kimbra, Amerikalı ünlü blogger Perez Hilton tarafından Nina Simone, Björk ve Florence & The Machine’in halefi olarak gösterildi. Parçanın başarısının ardından 2011 Warner Bros. ile anlaşma imzalayan Kimbra, ilk albümü Vows’u yine 2011 yılı içerisinde yayınladı. Amy Winehouse ve Björk’e benzetilen Kimbra ana sahnede olacak.



Selah Sue

Soul ve reggae müziğin yeni nesil temsilcilerinden Belçikalı yıldız Selah Sue şimdiye kadar Lowlands, Sziget, Pukkelpop ve North Sea Jazz Festival gibi önemli yurtdışı festivallerde performans gösterdi. 2011 senesinde European Border Breakers ödülünü kazanan Selah Sue, ödülün verildiği Eurosonic konferansının katılımcıları tarafından EBBA Public Choice ödülüne de layık görüldü.