Murat Belge: BDP ulusalcıların yedek lastiği gibi

Prof. Dr. Murat Belge, "BDP'nin potansiyeli, nesnel varoluşuyla burada (solda) olması lazım. Ama benim akıl erdiremediğim şey, adeta ulusalcıların yedek lastiği gibi davranmayı tercih ediyor" dedi.

Şenay Yıldız'ın Akşam gazetesinde "Aydınlar AKP'den 'resmen' koptu" başlığıyla yayımlanan söyleşide Murat Belge önemli açıklamalarda bulundu.

Belge özetle şu görüşleri dile getirdi:



'Başbakan'ı destekleyemem'



"AK Parti keşke rota değiştirmeseydi... Biz bu partide çalışıp örgütleniriz ama AKP'nin yapacağı doğru dürüst bir işin de yine hakkını veririz. Buna bir engel yok. Ama 'Öcalan'ı ben olsam idam ederdim' deyip, ardından da 'idamı geri getiririm' diyen bir başbakanı herhangi bir şekilde destekleyebileceğimi düşünmüyorum. 'İdamı geri getireceğim' diye çırpınan bir adama iyi bir gözle bakamam."

"Son seçime giderken Tayyip Erdoğan siyaset değiştirdi, başka türlü bir dille konuşmaya başladı. O dille konuşan bir adamla benim yakınlığım olamaz. İdamı geri getiririm, kürtaj... sonu yok. Bu son seçim kampanyasıyla böyle oldu. Ne oldu da böyle oldu, çözebilmiş değilim. Bilmiyorum, belki siyasi değil, tıbbi nedenleri vardır."



'Öcalan gücünü artırdı'



"Başbakan'ın haşin, hunhar, katı tavrı itici geliyor. Bu hükümet daha insanca bir tavır alsaydı, kendi açısından daha kararlı çıkardı. Şimdi Öcalan bayağı güç toplamış olarak çıktı. Eğer hükümet Öcalan'ın güçlenmesini istemiyor ise, bunu kendi eliyle yaptı. Ya da bir komplo teorisi kurarsak, hükümet aslında Öcalan'ın güçlenmesini istiyordu ama bu inandırıcı değil. Fakat benimsediği bu tavır bu sonucu getirdi."



'BDP ulusalcıların yedek lastiği gibi'



"BDP'nin potansiyeli, nesnel varoluşuyla burada (solda) olması lazım. Ama benim akıl erdiremediğim şey, adeta ulusalcıların yedek lastiği gibi davranmayı tercih ediyor. Mesela parti kapatmayı zorlaştıran anayasa hükmü değiştirilirken, BDP'nin bunu boykot edip dışarıda yer almasına ben bir anlam veremiyorum. Başka türlü bir mantık olmalı. Onun için BDP gövdesi benim sol diye tanımladığım tarafta, ama aklı diğer tarafta bir oluşum gibi görünüyor."

"BDP'ye kızmamı gerektirecek birçok neden sayabilirim. Ama Türkiye'nin bütün faktörlerini göz önüne aldığım zaman ister istemez benim oraya bakışım daha yumuşak olacaktır. Kızdıracak bir şey de olsa, onu daha kolay unutmaya, hatta icabında görmezlikten gelmeye daha yatkın oluyorum."



'Kürtler Türkiye'den soğuyorlar'



"Anayasa ve çeşitli yasa değişiklikleri ile Türkiye'nin idari yapısında -yalnız Kürtler değil- herkes için özerkleştirici, dolayısıyla özgürleştirici bazı tedbirler alınması gerekiyor. Zamanında verildiğinde verilmesi etkili olacak bir sürü hak sittin sene sürüncemede bırakıldığı için gerçekleştiği anda doyurucu olmuyor. Bu bahşeden senyör tavrından vazgeçmesi lazım 'Ben Türk'üm' diyen adamların, en başta Tayyip Erdoğan olmak üzere. Halk arasında 'Ağlamayan çocuğa meme vermezler' diye bir laf var bizim halk bilgeliğimizde. Kürtler çocuk değil, yaptıkları iş ağlamak değil, bizim yapacağımız meme vermek değil! Eşit insanlarız biz. Bir Türk'e böyle bir muamele yapılsa kıyamet kopar. Yani psikolojik mesele hukukla çözülecek meseleden çok daha büyük."

"Herhalde bu 4 ülkede oturan bütün Kürtlerin aklında 'Bir gün burada büyük Kürdistan olacak, biz de onun özgür vatandaşları olacağız' diye bir şey vardır. Ama bunu 'Olsa ne iyi olur biz Kürtler için' şeklindeki bir düşünce olmaktan çıkarıp, uğrunda bir mücadele haline getirecek olan şey bu psikolojik soğumadır. Kürtlerde bir tür ilgi kaybı, uzaklaşma görüyorum. Bu artık bir hayalden somut siyasi hedefe dönüşüyor bence. Hakkari'yi bir kenara bırakın, Diyarbakır'da bile sıradan insanlar kendilerini itilmiş, horlanmış, kaderi Türkiye'den ayrı görüyor."