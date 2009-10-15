Murat Aksu adaylığı açıkladı

Yaptığı basın toplantısıyla Ocak ayında yapılacak Beşiktaş kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan eski yöneticilerden Murat Aksu, siyah-beyazlı ekibini sorununun maddiyat olmadığı ve mevcut yönetimin zihniyetinin değişmesi gerektiğini söyledi.



Eski Beşiktaş yöneticisi Murat Aksu, Ocak ayında yapılacak Beşiktaş kongresinde başkanlığını açıkladı.



Murat Aksu, Beşiktaş'ın kötü yönetilmekte olduğunun altını çizerken, "Bu camia devlet memuru Süleyman Seba'yı onursal başkanlığa getirmiştir. Bu noktada Beşiktaş'ın sorunu para değil, zihniyet sorunudur. Beşiktaşlılık duruşu bu değildir. Taraftar ve kongre üyesi profili değişmiştir. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş başkanına yapılan fiili saldırılar içinde bulunduğumuz durumun vehametini apaçık göstermektedir. Beşiktaş başkanına yapılan fiili saldırıyı kınıyorum. Tribün rantını ve bu rantın oluşturduğu çeteleri Beşiktaş ismiyle yanyana gelmeyecek şekilde bitireceğiz." diye konuştu.



Beşiktaş'ın ocak ayında tarihinin en kritik kongrelerinden birini yaşayacağını belirten Aksu, "Yapılan idari ve mali yanlışların hesabını sormak, özkaynağa dönmek, Beşiktaş'ın tahrip edilen değerlerini onarmak, unutulan geleneklerini hatırlatmak, güven ortamını kurmak, sözde değil, özde birliği sağlamak, 106 yıllık birikimimizi ve gücümüzü çağdaş bir yönetim anlayışıyla bütünleştirmek, yeni vizyonlar ve projeler ortaya koymak, yeni tesisler, araziler kazandırmak, yeni sportif başarılar kazanmak ve Beşiktaş'ı hak ettiği yere getirmek için Ocak 2010 kongresinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na adayım'' diye konuştu.



"Yola erken çıkmamın başlıca sebebi hiç kimseye taviz vermeden bu süreci yönetmemdir" diyen Aksu, "Kulübün sorunlarını ve çözümlerini de biliyorum, her türlü donanım ve bilgiye sahibim. Kimseyle yönetici pazarlığı yapılmayacak, bundan sonra Murat Aksu olarak yapamayacağım hiçbir söz ve vaatte bulunmayacağım. Yönetici arkadaşlarımla beraber gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hareket sadece Beşiktaş için değil, Türk sporunda bir devrim niteliğinde olacaktır." dedi.

"Önümüzde 3.5 ay gibi yeterli bir süre var. Bugün size çıkış noktamız, felsefemizi ortaya koyduk" diyen Aksu, projelerini kısa kısa şöyle açıkladı;



-Alanlarında üst düzey tecrübe ve birikimlere sahip yönetim kurulu oluşturulacak.



-Külüpte idari ve sportif yeniden yapılanma hareketi hayata geçecek.



-Rakipleri aşmayı hedefleyen dünya kulübü Beşiktaş sloganıyla uygun bir geçiş süreci başlatılacak.



-İlk mevcut yönetimin bütün ısrarla uygulamadığı kulüp bilançoları denetlenecek ve çıkan raporlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.



-İnönü stadı yeniden hem de kredi kullanmadan, bankalara borçlanmadan yapılacak.



-Stadı komlpe yıkıp yapmak yerine tribün tribün yıkarak bu sürede maçları oynayacağız.



-Rakipler arazilerine arazi katarken Beşiktaş'a 1 metrekare kazandırmamış yönetimlerle devam ediyoruz.



-Beşiktaş iyi yönetilmemektedir, Beşiktaş markası küresel anlamda bir değer haline getirilecektir.



-Beşiktaş'ın iletişim ağları yeniden yapılandırılacaktır.



-Beşiktaş altyapıya, hak ettiği yere dönecektir.



-Her yıl yeni umut tacirliği yapmadan sportif yönetim reformunu geliştireceğiz.

