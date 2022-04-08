Murat Akça'dan kadro dışı tepkisi: Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın

Altay'da kadro dışı bırakılan stoper Murat Akça karara tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, "Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Sebep olarak disiplinsiz davranışlar gösterildi.

Kadro dışı kararının ardından Murat Akça kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve kararın doğru olmadığını savundu.

Tecrübeli stoper verilen karar için, "Son 8 hafta 6 defa Süper Lig'de haftanın ilk 11'ine seçilmişim. 1,5 senede 50 maça çıktım bu takımda ve performans nedeniyle kadro dışı bırakıldım bugün. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan Altay'dır" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki stoper bu sezon 26 maçta forma giydi.